La inesperada interna de Tini Stoessel con su familia por culpa de Rodrigo De Paul

Tini Stoessel se separó de Rodrigo De Paul en 2023 , el problema es que la familia de la artista continúa manteniendo un fuerte vínculo personal con el gran referente de la Selección Argentina . Juan Etchegoyen contó todos los detalles sobre esta inesperada interna familiar: “Mucha gente en estos días me ha consultado sobre Tini Stoessel , sus padres, esta cercanía que tiene la familia de la cantante con Rodrigo De Paul , hay toda una interna feroz que te la voy a contar ”.

El periodista detalló: “Tini se encuentra grabando una serie en México y a ella me han contado no le gusta nada que sus padres aparezcan cerca o con su ex en fotos. El otro día se vieron imágenes de la familia de Tini con la familia de Rodrigo en el partido de Argentina y sin dudas es algo que a la intérprete la inquieta”.