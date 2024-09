La incómoda reacción de la China Suárez cuando le preguntaron por Franco Colapinto

A su vez, previo a la carrera que disputó este domingo, Colapinto decidió seguir en Instagram a María Eugenia “La China” Suárez, algo que no pasó por alto para los periodistas que cubren el mundo del espectáculo.

“Poderoso el chiquitín. Colapinto ni lerdo ni perezoso... empezó a seguir a la China”, escribió a través de su cuenta de Instagram, Pochi de Gossipiame, encargada de espiar a los famosos, para confirmar que ambos se siguen en las redes sociales.

A raíz de ello, la actriz y modelo apareció públicamente en una conferencia de prensa para promocionar la película llamada “Linda”, y fue interpelada por una periodista que, lejos de consultarle por su rol en el film, decidió ir al grano para conocer más detalles del posible acercamiento hacia el piloto.

La incómoda pregunta de una periodista a la China Suárez sobre Franco Colapinto

“Quería hacerte una pregunta fuera de la película, si me lo permitís”, comenzó la periodista, quien recibió el visto bueno por parte de la China. “¿Cuál es tu vínculo o si lo conocés a Franco Colapinto?”, lanzó la mujer para descolocar completamente a la actriz, quien se desentendió de la pregunta y comenzó a mirar para sus costados sin dar una respuesta.

Para cortar con el silencio, uno de los productores de la película deslizó: “Perdóname, pero estamos por Linda”. A su vez, Mariana Wainstein, la directora de la película, decidió cortar la tensión en el ambiente con un cómico comentario: “Yo lo conozco y me llevo bárbaro”.

Tras estos segundos de zozobra, la China Suárez, con su celular en mano, pidió retirarse unos segundos del lugar para “autorizar una cosita para los nenes” y la situación quedó tensa en el ambiente ya que sin decir nada y con la excusa del teléfono, se levantó y dejó la silla vacía.

Luego del revuelo que se generó por seguirse en redes sociales, Colapinto se expresó acerca de este tema con un mensaje que retiraría rápidamente de sus redes sociales para no generar aún más confusión: “Fue mi momento más orgulloso desde que tengo Instagram y me dicen alejate... no che”.

Con un desempeño deportivo que superó ampliamente las expectativas, el piloto aguarda su próxima carrera en el Gran Premio de Singapur en Marina Bay, a disputarse desde el viernes 20 de septiembre, donde buscará superar sus propias marcas y así imponerse en los primeros planos de la Fórmula 1.