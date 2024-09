Franco Colapinto, inmenso: terminó 8° en el GP de Azerbaiyán y rompió un maleficio que perduró 42 años

image.png

"Se notó eso que me faltaba que no lo supe administrar. No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Seguía yendo tranquilo, tratando de no gastarlas de más. Y cuando empecé a apretar, las gomas de adelante se empezaron a despertar un poco más. Se abrieron muy rápido e iba muy de trompa, no podía rotar el auto y me costaba mucho acelerar. Dije cuántas vueltas puedo mantener a Lewis, porque era bueno para Alex también. Muy feliz con el octavo puesto, es un sueño hecho realidad. Las gomas medias se gastaban mucho, sufrían mucho con la temperatura del principio de la carrera. Controlé bien las medias al principio, que era complicado, y después muy bien las duras cuando empecé a apretar. Se ve que las controlé de más", declaró en una entrevista con Espn.