La hermana de Furia sacó "los trapitos al sol" y desenmascaró a la participante

Hoy apareció en “Intrusos”, Andrea Scaglione, la mayor del clan, que contó su verdad: “Yo quise ir a las galas, pero mi hermana Coi no me deja. Ella maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto, después me mandó a decir que no la molestara más. De hecho, me enteré que había sido madre por la tele”.