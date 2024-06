La grave acusación que salpica a Tiago PZK: "Una noche muy triste"

A su vez, explicó que “estoy recaliente, porque estos son los mismos que se hacen moralistas con otros temas que existen y después vienen y te pegan entre 6 cuando estás solo. Vino un guardia y sacó a Pablo, por eso me dejaron solo. me empezaron a golpear de los costados los amigos y él de frente, y uno más que no sé si era el manager que también me empezó a pegar de frente. Qué manga de cagones, pero bueno”, expresó sobre lo ocurrido.

Al adentrarse en lo ocurrido, explicó: “Viene y me dice ‘vos vas a venir a hablar conmigo’, y yo le dije que no quería hablar y me pega de una, y ahí ya era un problema de uno y uno, pero se metieron todos sus amigos y él se tiró para atrás para que todos sus amigos vinieran a pegarme. Pero bueno, esto pasa cuando uno es cagón, tiene el culo sucio y sabe que hizo las cosas mal”, expresó.

Es en medio de ese panorama que, debido a la relevancia del hecho, quien también salió a hablar fue el otro involucrado, que negó estas acusaciones a través de sus historias en Instagram. Según el cantante, él se acercó con la intención de hablar, pero fue un amigo del streamer quien comenzó la pelea. Además, subrayó que no es una persona violenta y que no tenía intención de generar un conflicto. También explicó que su objetivo era aclarar los malentendidos y no buscar confrontación.

“La gente que me conoce sabe que no soy una mala persona”. detalló el intérprete, a la ve que reafirmó que “lo llamé porque quería hablar, la gente que me conoce sabe que nunca me agarré a las piñas, que no soy un chabón violento para nada. De hecho, mi historia cuenta todo lo contrario”. Fue entonces que Tiago relató que el incidente ocurrió cuando fue confrontado por un tercero. La intervención del amigo del streamer desató la pelea, obligando a los guardias de seguridad a intervenir para detener los golpes, que se lanzaron indiscriminadamente.

ras ello, expresó: “Quiero que quede bien en claro que yo solo quería hablar con él, no quería que se arme quilombo No quería nada de esto, no quería puterío, porque me vengo comiendo un montón de garrones que no me merezco, entonces uno más no me suma”, cerró.

Ya desde la guardia de un centro de salud, en los últimos minutos quien volvió a referirse al tema fue el streamer, que aclaró que allí se encontraba para constatar que no fuera más grave de lo imaginado, a la vez que recogió el guante y respondió a las palabras de Tiago: “Él fue el que vino a pegarnos a nosotros, él fue el que desató todo, dijo que venía a hablarme cuando yo no quería hablar y cuando me tuvo cara a cara me pegó de una”.

En medio de estas idas y vueltas, quien se refirió también al tema fue Stefy Xipolitakis, que fue consultada a través de una publicación en instagram sobre los detalles de lo vivido, ya que ella estaba en esa fiesta cerca del streamer, a lo que afirmó: “Una noche muy triste. Podría haber perdido a un amigo. No aprendemos más, basta de violencia”.

Otro referente de la escena que se ocupó de dar su opinión sobre el tema fue Coscu, que con suras palabras se refirió al cantante, al expresar: “No lo puedo creer todavía, no entiendo cómo una persona puede ser tan guachina. Si quería cargarse su propia carrera lo hizo, una y otra vez. Quizás uno de los más talentosos de la escena haciendo guachineadas desde que tiene uso de razón”, para cerrar aclarando: “Él es su peor enemigo, si quiere cagarse la carrera lo está haciendo perfecto”.

El conflicto entre Tiago y Brunenger comenzó meses antes, cuando un grupo de tres streamers, entre los que se encontraban este último, Tomás Mazza y el mencionado Coscu, respecto de una posible fala de códigos al momento de referirse Tiago a las parejas de éstos. Sobre ello, Mazza sentenció: ““No me hablen de Tiago PZK es un buitre. No solo me lo hizo a mí, se lo hizo a Coscu, a Bruno, a Oscu. Así que no voy a gastar energía en él”.