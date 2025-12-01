lunes 1 de diciembre 2025

La fuerte interna que surgió entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity

Ale Castelo y Barbie Gyalay contaron que desde el ciclo se quejaron de una actitud del chef.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo escándalo explotó en MasterChef Celebrity luego de que Ale Castelo y Barbie Gyalay revelaron en Ya fue todo que el equipo técnico del ciclo de Telefe está enojado con Germán Martitegui por sus constantes retrasos.

¿Qué se sabe de la interna entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity?

“Están re calientes”, comenzó el equipo de Ya fue todo sobre el ciclo de Telefe y sumaron: “Hasta hubo una reunión específica donde le pidieron que se solucione. Él dijo que sí… y llegó tarde otra vez”. Además detallaron: “El equipo tiene a las niñeras esperando, trámites que hacer, horarios para buscar a sus hijos, pero no hay caso. Todo el mundo caliente con Martitegui por llegar más de una hora tarde a las grabaciones”.

"Las grabaciones son muy largas, entonces una hora de atraso implica mucho atraso para todo el equipo en general”, continuó Barbie Gyalay sobre la interna entre Germán Martitegui y el equipo de Masterchef Celebrity y cerró: “No es que se atrasa una hora y terminan en horario. Se empieza a atrasar todo y el enojo viene por ahí, porque son un montón de personas esperándolo y sin el jurado no se puede empezar a grabar”.

¿Qué le dijo Andy Chango a Wanda Nara sobre Maxi López en MasterChef Celebrity?

Fue un intenso ida y vuelta de chicanas que generó el asombro del resto de los participantes del famoso reality gastronómico. En la edición del domingo 30 de noviembre de MasterChef Celebrity se produjo un breve, pero picante momento protagonizado por Wanda y Andy.

En los primeros minutos del programa, Wanda comentó mirando al músico: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi (Giardina)". La respuesta del participante fue algo exagerada: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Enseguida, Wanda lo chicaneó comentándole lo bien que le había ido a Momi sin él: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?". Muy rápido de reflejos, Andy dio una letal respuesta con una humorada llena de ironía: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". El fulminante comentario generó risas entre los participantes.

Luego del desopilante comentario del músico, la conductora del ciclo sonrió mientras negaba la afirmación de Andy: "No, te contó mal tu amigo".

