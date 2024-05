La fuerte advertencia de Noelia La Gata a Furia de Gran Hermano que podría terminar en la Justicia

Ya afuera de la casa más famosa del país y habiendo sido invitada en El debate de los ex de cada viernes por Telefe, Noeliacontó qué fue lo que le molestó de Juliana y afirmó que la llevará a la Justicia: “Yo creo que los últimos dos días ella estuvo tentando para que se arme todo...”, comenzó diciendo la cantante cordobesa.

“Y yo lo miraba a Emma y me hacía que no con la cabeza. Le dije ‘no le voy a dar el gusto’. Se lo dije desde la mañana hasta la tarde. Me banqué de todo”, insistió la amiga del peluquero que había entrado al reality para acompañarlo. Y aseguró que no va a dejar que las cosas queden así.

“Yo la espero afuera. Creo que me merezco que me pida perdón por todas las barbaridades que dijo. Me gritó. No me tiré a decir cosas del afuera que he leído porque estaba al lado de Emmanuel”, continuó indignada, por lo que había vivido durante el poco tiempo en el que estuvo encerrada.

“Por ahí intentaba entenderla a Furia, aunque era difícil. Me tiene que pedir disculpas porque me insultó, y si no, vamos a ir a juicio con Furia”, reconoció, completamente convencida por esta decisión: “Furia para mí me tiene que pedir disculpas públicamente y yo las voy a tomar educadamente. Las voy a aceptar. Y bueno, si no me pide disculpas me buscaré un abogado”, ratificó.

Furia confesó cuál fue la traición que sintió de Emmanuel

Cabe destacar que el conflicto entre Noelia la Gata y Furia nació del enfrentamiento de ella con el estilista. Y fue durante una conversación con Facundo Chen, amigo de Martín Ku, en la que la actriz explicó las razones detrás de su decisión de alejarse de Emma. “Yo lo voté a Mauro porque Emma me lo pidió. Me dijo: ‘quiero ir a un versus con Mauro’. Yo le hice caso”, relató Scaglione.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente durante una cena de nominados. “Emma no hablaba, se puso como amigo de Mauro. Ahí dije: ‘listo, si vos sos un hijo de p...’. Me dejás morir en una mesa, ¿te pensás que vamos a sacar a Mauro y vas a seguir siendo mi amigo? No, te quedás solo, amigo”, expresó indignada la participante.

El conflicto entre Emma Vich y Furia parece lejos de resolverse. Las tensiones aumentan y todo apunta a que la contienda se definirá en la placa, en un enfrentamiento directo. Mientras Furia ya está nominada hasta el final de la competencia debido a una sanción, la situación del cordobés podría complicarse si resulta entre los sentenciados en la gala del próximo domingo.