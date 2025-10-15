miércoles 15 de octubre 2025

Redes

La esposa de Maxi López rompió el silencio apuntó contra Wanda Nara y MasterChef

La modelo escribió un extenso texto cargado de emoción a modo de descargo y de explicaciones acerca de la estadía de Maxi López en el país, lejos de su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde que Maxi López aceptó formar parte de MasterChef Celebrity(Telefe) uno de los temas más recurrentes tiene que ver con Daniela Christiansson, su esposa y madre de su hija Elle, quien también está esperando otro bebé. Maxi se instaló en Argentina mientras Daniela se quedó en Suiza junto a la pequeña niña que tienen en común atravesando los últimos meses de su segundo embarazo. Esta situación fue la que despertó más especulaciones sobre la permanencia del exjugador de River en el país, alejado de su familia.

El lunes, durante el estreno de Masterchef Celebrity, la modelo usó sus redes sociales para contar que había sufridoun pequeño accidente doméstico, y se mostró cansada junto a su hija. Este miércoles, decidió escribir un extenso mensaje en español en sus historias, al mismo tiempo en que Maxi López había abandonado el certamen y se encontraba en vuelo hacia Suiza. “Mientras lo esperamos en el aeropuerto (Elle se durmió en el auto), tengo un montón de mensajes en los DM (mensajes directos), así que voy a hacer un posteo general”, comenzó diciendo Daniela sobre una selfie a cara lavada en el asiento delantero del vehículo.

El mensaje de la esposa de Maxi López

“Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien”, aseguró, llevando tranquilidad luego del posteo que hizo tras el accidente. “Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas”.

No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de los que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudieran ponernos en riego o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo, explicó la modelo.

Acerca de cómo transita la distancia de su pareja fue contundente. ¿Duele? Sí, claro. Estoy agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual, me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos“.

image

Acto seguido, agregó detalles sobre la permanencia de su marido en Buenos Aires. “Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina, y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa”.

Sobre la pequeña Elle, la hija que tiene en común, contó que está haciendo todo lo posible para que siga con su rutina, con sorpresas y actividades para que la ausencia de Maxi no se sienta tanto. Cabe recordar que Christiansson está embarazada de 7 meses por lo que le es imposible subirse a un avión para acompañar a su marido. “No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los siete meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que nos toca”.

Finalmente, antes de terminar, dedicó unas palabras a Wanda Nara, ya que se especuló que la cercanía del exmatrimonio había generado rispideces entre el exfubtolista del Barcelona y Daniela. “Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”, afirmó.

Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor. Gracias por el cariño y el respeto siempre”, cerró en un perfecto español y sin utilizar en esta ocasión el inglés, como suele hacer con sus mensajes en redes sociales.

