La esposa del sanjuanino Darío Barassi mostró por primera vez su pancita de embarazada

Según explicó Darío, no habían dicho nada antes porque era una especie de cábala de la pareja y porque con la "Pipi", su primera hija, lo manejaron de la misma manera.

Ahora que la noticia se conoció él mostró por primera vez una foto de la pancita de Lucía Gómez Centurión y la acompañó de otra imagen de la ecografía con emotivo mensaje para las mujeres de su vida.

279766856_569281244630422_841920488133556550_n.jpg

"Las mujeres son una raza superior y la vida me regala una más…Una nueva beba viene en camino y no podemos más de felicidad y sensibilidad", comienza el posteo de Darío Barassi.

Según el mismo Barassi contó, esperan otra nena que será hermanita de "La Pipi" y ya le dieron la noticia a la pequeña que por momentos se pone contenta "y por otros no tanto", aseguró el conductor.

279843851_1078802072669998_3026468196193609001_n.jpg

Otro detalle que reveló el sanjuanino es que con su pareja se debaten entre dos nombres: Pilar e Inés. Pero que es una decisión que aún no han tomado con Lucía Gómez Centurión.

"La reina del hogar está sensible. Piensa que la nueva hermanita es Ana xq ella es Elsa y eso le da alegría, así que nosotros lo incentivamos. Eso si, ya un par de veces la encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto", comentó el actor sobre la reacción de su hija. En unos tres meses más, la nueva pequeña de Barassi llegará a este mundo, aunque aún no precisaron la fecha del parto.