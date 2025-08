La dura confesión de Nicolás Cabré sobre su hija Rufina: "Eligió..."

“ Hablo todos los días con ella cuando está en Turquía por videollamada. Obviamente se extraña, pero siempre estamos en contacto . Nosotros tenemos esta relación que no varía. Y esta decisión que es de ella, porque nosotros le ponemos las opciones y la decisión es libre de toda culpa”, dijo el actor.

En el ida y vuelta, el productor remarcó que libró de toda culpa a su hija en cuanto a su decisión de irse con la actriz: “Yo le tengo que sacar el peso. Por eso digo, no es una decisión que vas a ver un poquito más a mamá ahora que a papá. No, papá está feliz y mi trabajo es quitarle todo el peso de encima a esa decisión, que no es fácil para una nena de 12 años”.

“Si bien va y viene. Yo admiro que tenga las bolas de encarar esta aventura, irse del país, conocer gente nueva, todo esto una aventura”, agregó y la periodista le preguntó: "¿Va a hacer el colegio allá?" .

“Sí. Y me da alegría. Triste me pondría que no tenga opciones. Y ella tiene que ver lo que soy, que es un papá feliz. Ella tiene que estar tranquila de que acá estoy y estamos todos los días hablando y cuando viene es todo lo mismo. Después puedo estar más o menos…" , respondió Cabré.

“¿La ves contenta?” , repreguntó la comunicadora y Nicolás dijo: “Sí. No estaría así de tranquilo sino. Rufi es el amor de mi vida. La siento cuidada, de eso no hay dudas, yo estoy muy tranquilo. Hay armonía. Si la sintiera descuidada no pasaría nada de lo que pasa".