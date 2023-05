La dulce noticia que dieron Daniela y Thiago de Gran Hermano

Los participantes de “Gran Hermano” siguen generando titulares, y eso acaba de quedar confirmado con las picantes declaraciones de una de las mujeres más bellas del ciclo. Se trata de Daniela Celis , que confesó que agrandará la familia junto a Thiago Medina , su pareja, aunque no puso una fecha específica.

Todo comenzó cuando la conductora le consultó: “¿Te gustaría tener hijos, ser mamá? Hay mujeres que no quieren. Yo, por ejemplo, no tenía en mis proyectos de vida tener hijos. Quedé embarazada y tuve a Fede, gracias a Dios. Para mí era tan importante mi carrera que no quería distraerme ni un segundo”.

Muy emocionada, la diosa de “Gran Hermano” reconoció que quiere convertirse en madre lo antes posible: “Yo sueño con ser mamá, tener la panza, dedicarle todo a mi hijo o a mi hija”.

Carmen Barbieri no dudó en apoyar a su invitada: “Yo te veo de vedette con panza porque nunca hubo una en la revista, todas las noches”.

Daniela Celis afirmó: “¡Me encantaría ser mamá!, es un proyecto que siempre quise desde antes de entrar a la casa. Esa sensación de lo que se siente tener un hijo y amarlo como nunca amaste en tu vida. Lo amás sin conocerlo. ¡Me encanta!”.

Picante, Carmen Barbieri le preguntó si Thiago Medina sería el padre de ese bebé, y la diva de “Gran Hermano” fue contundente: “Sí, obvio. Si no, no lo erigiría para que sea mi pareja en este momento”.

El video de la entrevista se viralizó en las redes sociales y muchos cibernautas mal pensados especularon diciendo que Daniela Celis podría estar ya embarazada y esta fue su forma de “curarse en salud”, al blanquear la situación públicamente para no tener problemas con Telefe, el canal con el que firmó un contrato de exclusividad.