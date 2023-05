Ariel de Gran Hermano sigue en contra de un participante

-Antes era una persona que estaba todo el tiempo buscando mi sueño y no lo lograba. Ahora todo es alegría, sueños, objetivos, el afecto de la gente todo el tiempo en la calle. Todo es hermoso. Yo antes era medio dramático, cuando no me salían las cosas, pero ahora estoy pensando en hacer esto, en hacer lo otro, teatro, cine, notas, contenidos, o sea me cambió todo para bien. Estoy todo el tiempo pensando en cosas lindas.

-¿Cuál era tu sueño?

-Mi sueño siempre fue ser actor, estar en la tele, que la gente me reconozca, el aplauso, el cariño. No es fácil haberlo logrado a esta edad, pero bienvenido sea.

-¿Por qué querías entrar a "GH"?

-Lo veía como un trampolín para hacer lo que yo quería que era ser famoso, estar en los medios, que me llamen para hacer un casting para una ficción. Sinceramente me costaba mucho antes de " Gran Hermano" hacer todas esas cosas. Ahora que pasé por ahí es mucho más que eso. Es un aprendizaje interno, porque cuando estás en la casa, solo, tenés mucho tiempo para pensar. Y también es una maestría en televisión, producción, porque aprendés de todo estando ahí. Todo eso a una persona normal le puede costar un año.

Ariel siente que cumplió su sueño.

-¿Te sigue preocupando que Alfa tenga mala onda con vos?

-Noo, lo mejor que me puede pasar a mí es que no me hable, que estemos cada uno por su lado. En la casa porque no me quedaba otra y teníamos que vincularnos, pero afuera cada uno por su lado. Somos diametralmente opuestos.

-Si hubieses sido el ganador, ¿qué ibas a hacer con la plata?

-La iba a ahorrar, capaz me hacía un viajecito. Pero la iba ahorrar para cualquier eventualidad con la cuestión salud. La necesito, así que la iba a ahorrar.

-De los programas de la tele, ¿qué mirás?

-Miro a Vero Lozano, E! Entertaiment, History Channel; me gustan esos canales.