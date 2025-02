La doble vida del novio de Juanita Tinelli: ¡tremendos audios viralizados!

image.png

Audios reveladores de la pareja de Juanita Tinelli

En los audios, se puede escuchar a Camilo ‘Jeta’ Castagnola hablando sin filtro sobre su situación con Juanita Tinelli. “Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo”, le habría dicho Castagnola a Catalina sobre Juanita. La conversación revela la poca consideración que el polista tendría por la relación con la hija de Tinelli, mientras que se muestra más interesado en su romance con Catalina.

En otros mensajes, Castagnola le habría dicho: “Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad”. Además, en un tono de arrepentimiento, el polista se sinceró con Catalina: “Yo juego al polo, no estoy para estas pelotudeces. Todos cometemos errores. Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No estoy interesado en ella. Te pido por favor que me atiendas el teléfono”.

La filtración y la repercusión

La filtración de estos audios generó un gran revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, poniendo en evidencia la aparente falta de respeto de Camilo Castagnola hacia su relación con Juanita Tinelli. A pesar de los intentos de ambos por desmentir los rumores de separación, los mensajes de voz dan una nueva perspectiva sobre la vida amorosa del polista y la tensión en su relación con la hija de Marcelo Tinelli.