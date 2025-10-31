viernes 31 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sentimientos indeseados

La desgarradora confesión de Charlotte Caniggia con su familia como protagonista: qué dijo

La mediática rompe su silencio sobre el abandono emocional que marcó su vida, mientras atraviesa cambios en sus vínculos más cercanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Charlotte Caniggia tuvo una dura confesión.

Charlotte Caniggia tuvo una dura confesión.

En un stream cargado de emotividad, Charlotte Caniggia decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre las cicatrices que dejó en ella la ausencia de sus padres. Este desahogo público llega en un momento de reconfiguración en sus relaciones personales, luego de pelearse con Camila Celiz y, en un giro inesperado, se reconcilió con Alex, su hermano mellizo, con quien comparte no solo el vínculo sanguíneo sino también una historia de carencias afectivas similares.

Lee además
Nicole Neumann mostró su enojo en las redes por el sistema de faltas que hay en las escuelas.
Punto de vista

Nicole Neumann, en pie de guerra por el sistema de faltas en las escuelas: conocé su firme opinión
las imagenes franco colapinto y meri deal, la excantante de toco para vos, entre abrazos y besos
Viva el amor

Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

Charlotte habló de lo mucho que la afectó la ausencia de sus padres durante toda su vida. La hermana melliza de Alex se sinceró sobre el sufrimiento que le generaron sus padres al no hacerse presentes en actos escolares. "No tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Después vas creciendo y decís: 'Si total mis papás no van a venir' (en referencia a los actos escolares). No me sentía bien", rememoró Charlotte, al aire de su streaming, Qué Tupé.

"No sentís como ese apoyo de tus padres que necesitás, quizá... Que te digan: 'Hija, qué bien que lo hiciste, estabas hermosa'. Y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y la autoestima se te va yendo para la mierda. Es bastante difícil...", compartió Caniggia, en voz alta, a pura confesión. "Repito, no tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Sólo madre y padre hasta por ahí. Nunca tuve apoyo de padres, pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siento querida por ustedes".

En una oportunidad tuvo un problema en la escuela y la pasó mal. "Mis papás tardaron cinco horas para venir a buscarme. Unos pel…". Agregó detalles de su estadía obligada en el establecimiento: "Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se había ido a un shopping que queda muy lejos y no podían venir a buscarme".

Detrás del personaje mediático que construyó, estas confesiones pintan el retrato de una mujer que aún carga con el niño interior herido. Su búsqueda de validación en el cariño del público parece ser el espejo invertido de aquella niña que esperó en vano el elogio de sus padres. En un mundo donde la fama puede suplir afectos, Charlotte puede encontrar en los likes y el cariño de la gente el abrazo que nunca llegó a tiempo, demostrando que las famosas, pese a su fama, no son inmunes a las carencias que marcan para siempre.

FUENTE: Crónica

Seguí leyendo

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil

La periodista Julia Mengolini, polémica: trató de "tontos" a los tenistas

Las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados:"Relajaditos"

Recuperó una foto inédita de Maradona después de 30 años y se volvió viral

Así es el tráiler del documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrena y por dónde verlo

Llegan los Martín Fierro del Streaming y estos son los nominados

Darío Barassi, inmensamente feliz con su encuentro con Lionel Messi: "Creo que me hice un poco de pis"

Lourdes Fernández volvió a defender a su expareja mientras hablaba con Fabiana Cantilo: qué dijo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las imagenes franco colapinto y meri deal, la excantante de toco para vos, entre abrazos y besos
Viva el amor

Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida esquina negra de Rawson
Lamentable

Un motociclista está en grave estado al chocar con un auto en la conocida "esquina negra" de Rawson

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo
Ataque

Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Te Puede Interesar

Según dijo Ricardo Coca de la UNSJ, desde el año 2000 a la fecha, la inversión por alumno cayó un 56% (foto ilustrativa).
Escenario

El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y estudia: la compleja realidad estudiantil en medio del ajuste presupuestario

Por Redacción Tiempo de San Juan
Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos
Este viernes

Llega a San Juan el gigante de 100 toneladas que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

El año pasado el FNS Forum fue un éxito. Este 2025 vuelve para poner a San Juan en el centro de la agenda económica y productiva del país, con la presencia de líderes de la minería, la diplomacia, la innovación y el deporte.
Los nombres que brillarán en el Forum 2025

El lado empresarial de la Fiesta Nacional del Sol: Luciana Aymar, CEOs mineros, influencers del momento y embajadores; en San Juan

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia
Elecciones

Confirmaron la tercera lista para el Foro de Abogados: de la mano de Gustavo Sánchez, Federico Morfil buscará la presidencia