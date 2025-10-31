La desgarradora confesión de Charlotte Caniggia con su familia como protagonista: qué dijo

En un stream cargado de emotividad, Charlotte Caniggia decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre las cicatrices que dejó en ella la ausencia de sus padres. Este desahogo público llega en un momento de reconfiguración en sus relaciones personales, luego de pelearse con Camila Celiz y, en un giro inesperado, se reconcilió con Alex, su hermano mellizo, con quien comparte no solo el vínculo sanguíneo sino también una historia de carencias afectivas similares.

Charlotte habló de lo mucho que la afectó la ausencia de sus padres durante toda su vida . La hermana melliza de Alex se sinceró sobre el sufrimiento que le generaron sus padres al no hacerse presentes en actos escolares. "No tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Después vas creciendo y decís: 'Si total mis papás no van a venir' (en referencia a los actos escolares). No me sentía bien", rememoró Charlotte, al aire de su streaming, Qué Tupé.

"No sentís como ese apoyo de tus padres que necesitás, quizá... Que te digan: 'Hija, qué bien que lo hiciste, estabas hermosa'. Y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y la autoestima se te va yendo para la mierda. Es bastante difícil...", compartió Caniggia, en voz alta, a pura confesión. "Repito, no tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Sólo madre y padre hasta por ahí. Nunca tuve apoyo de padres, pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siento querida por ustedes".

En una oportunidad tuvo un problema en la escuela y la pasó mal. "Mis papás tardaron cinco horas para venir a buscarme. Unos pel…". Agregó detalles de su estadía obligada en el establecimiento: "Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se había ido a un shopping que queda muy lejos y no podían venir a buscarme".

Detrás del personaje mediático que construyó, estas confesiones pintan el retrato de una mujer que aún carga con el niño interior herido. Su búsqueda de validación en el cariño del público parece ser el espejo invertido de aquella niña que esperó en vano el elogio de sus padres. En un mundo donde la fama puede suplir afectos, Charlotte puede encontrar en los likes y el cariño de la gente el abrazo que nunca llegó a tiempo, demostrando que las famosas, pese a su fama, no son inmunes a las carencias que marcan para siempre.

FUENTE: Crónica