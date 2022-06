La demoledora frase de Gerardo Rozín a Jésica Cirio antes de morir

jésica cirio.webp

"Yo sé un poco todo desde el principio. Fue un año muy duro y un proceso muy feo para toda la gente que lo quería. Sin embargo, él se mantuvo super entero", recordó Jésica Cirio.

La co-conductora de La Peña del Morfi reconoció que para ella fue muy doloroso acompañarlo en sus últimos meses y que a pesar de lo triste que fue todo Gerardo Rozín siempre se mantuvo "muy entero".

"Creo que fue muy consciente de todo y me fue preparando. A lo último fue el golpe más duro porque me sentó y me dijo: Capaz que cuando volvés de viaje no estoy", reveló Jésica.

La modelo aseguró que ella nunca creyó que Rozín fuera realmente a fallecer y que cada vez que hablaban del tema ella le decía "Callate, no puede ser, eso no va a pasar".

Ahora, la modelo conduce el ciclo con Jey Mammon, el conductor que el propio Rozín eligió meses antes de su partida. El ciclo que siempre fue muy exitoso entre las familias del país, sigue cosechando puntos de rating, pensado tal como alguna vez lo soñó Gerardo Rozín.