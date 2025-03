La China Suárez se cruzó una famosa periodista en un baño de Milán y le hizo una tremenda confesión: qué le dijo

Más allá de la reacción de sorpresa, Majo aseguró que la pareja estaba feliz y “en pleno romance”: “Estaban súper cariñosos, se reían un montón y se notaba que la estaban pasando bien”.

El diálogo de la China Suárez con Majo Martino en el baño

“Fui al baño. Yo estaba bajando y la china estaba subiendo. Entonces le digo, ‘Euge vine a Milán a cubrir este caso, a todo, a cubrir la audiencia, todo lo que está sucediendo con ustedes’. y ella me dijo: ‘Uy, te mandaron lejos’”.

Y cuando Majo le admitió que no era un lugar propicio para hacer nota, le pidió permiso para hacer imágenes de ella con Mauro, y la China reaccionó: “OK, no voy a decir nada. Ya sabes como soy. No voy a hablar, no voy a decir absolutamente nada”.