miércoles 13 de agosto 2025

Nueva vida

La China Suárez mostró su soñada nueva casa en Turquía: las fotos

Recién instalada en Beikta junto a Mauro Icardi, la China Suárez compartió detalles exclusivos de su mansión y algunos outfits para disfrutar de las altas temperaturas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La China Suárez y Mauro Icardi ya están instalados en su nuevo hogar en Turquía, y la mudanza marcó el inicio de una etapa clave en su vínculo. En medio de viajes familiares, compromisos laborales y nuevas rutinas, la pareja eligió establecerse en una exclusiva zona de Estambul, y no tardaron en mostrar parte de su día a día en redes sociales.

Ubicada en Beikta, uno de los barrios más vibrantes y modernos de la ciudad, la casa refleja el estilo de vida que ambos buscan construir juntos. Rodeada de vegetación y con un amplio jardín, la propiedad ofrece privacidad, diseño de lujo y espacios cómodos pensados para una familia numerosa. De hecho, la actriz compartió con sus seguidores un vistazo a su vestidor, con una isla central y muebles a medida, mientras que el extenso parque fue escenario de sus primeras fotos veraniegas bajo el sol europeo.

image

Por su parte, Icardi, que continúa con su carrera en el Galatasaray, también se mostró relajado en su nuevo entorno. Una imagen del delantero retrató a Suárez disfrutando del buen clima con un look veraniego que rápidamente captó la atención de sus seguidores: vestido blanco con escote en V, detalles en volados y una microbikini animal print, uno de los estilos más destacados de la temporada.

image

La confirmación oficial de la mudanza llegó con una foto simbólica: un manojo de llaves con las iniciales “M” y “E”. La actriz acompañó la imagen con un mensaje breve pero contundente: “Oficialmente mudados”. Ese gesto no solo selló su llegada definitiva a Turquía, sino que también despertó especulaciones en redes al mostrar una escultura de león, figura que había sido habitual en posteos anteriores de Icardi y Wanda Nara.

Según trascendió en medios argentinos, la casa fue elegida por su ubicación privilegiada cerca del estrecho del Bósforo y por las posibilidades que ofrece el barrio, que combina lo mejor de la arquitectura europea con propuestas culturales y comerciales modernas. De hecho, allegados a la pareja aseguraron que Eugenia ya comenzó a amueblar y personalizar los ambientes, apostando a convertir la propiedad en un verdadero hogar.

Mientras Icardi mantiene una agenda exigente con su equipo, Suárez evalúa ofertas

image

laborales locales. Algunas fuentes cercanas confirmaron que recibió propuestas en el ámbito artístico turco, lo cual podría abrirle nuevas oportunidades profesionales sin tener que alejarse del país.

En lo personal, la mudanza también implicó una reorganización familiar. La hija mayor de la actriz, Rufina, inició su proceso de adaptación en un colegio turco, aunque recientemente volvió a Buenos Aires por unos días para reencontrarse con su padre y amigos. Magnolia y Amancio, sus hijos menores con Benjamín Vicuña, también regresaron a la Argentina acompañados por su abuela, ya que el actor no autorizó su permanencia prolongada en Turquía.

Por ahora, Icardi y Suárez disfrutan del inicio de esta nueva etapa en pareja, instalados en una casa que promete convertirse en el epicentro de sus próximos capítulos personales y profesionales.

