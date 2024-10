La China Suárez mostró su intimidad y un detalle se robó toda la atención

Erika de Sautu Riesta , una de sus compañeras de elenco, sorprendió a la joven actriz en la intimidad de su camarín y grabó un video mostrando todo lo que tiene allí: desde una heladera llena de gaseosas hasta estampados de Hello Kitty ; sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los cibernautas fue un objeto muy particular.

En el video puede verse una tanga rosa, lo que generó toda clase de comentarios y comparaciones picantísimas: “Además de todo decorado como Hello Kitty, había una tanga rosa colgada, más un castillo rosa, el color preferido de la ex ‘Casi Ángeles’”; “¡Qué vista! No se les pasó ni la tanga colgada”; “Comparte con Wanda Nara el amor por Hello Kitty”; “Me decepcionó… esperaba ver la manta amarilla traída de Nepal”.

Qué contó Sebastián Ortega sobre “En el barro”, su nuevo proyecto con la China Suárez



“Las historias que mejor funcionan son las historias de los personajes. Las ficciones que hicimos y fueron grandes éxitos como ‘Graduados’, ‘Tumberos’, ‘El Marginal’, ‘Los Roldán’, ‘Los exitosos Pells’ o ‘La Lola’ tuvieron personajes muy complejos. Para mí, que mis hijos puedan ver con orgullo lo que yo hago, más allá de la diferencia de edad y generacional, es un muy buen canal de comunicación y entendimiento. Y que sus amigos también les guste y disfruten lo que hacemos en la productora, para mí está buenísimo. Pero tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ese espíritu que me formó de adolescente y seguir disfrutando y curtiéndolo”, expresó Sebastián.

“En el barro”, respetando el modelo de otras ficciones producidas por Ortega, cuenta con personajes muy importantes encarnados por figuras emblemáticas como Rita Cortese, Juana Molina, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Gerardo Romano y Cecilia Rosetto.

Video del detrás de escena de “En el barro”, el nuevo proyecto de la China Suárez