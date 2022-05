La China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña por los "viajes" del galán

Ella, muy cansada de la situación y de tener que bancarse el juzgamiento de todos por salir sin sus hijos, emitió una opinión que fue directa a Benjamín Vicuña.

la china suárez.jpg La China Suárez y sus hijos.

La China Suárez dijo algo muy cierto y que le ocurre a casi la totalidad de las madres sin importar si están junto al progenitor o separadas. Esto es que, siempre tienen que hacerse cargo de los hijos más tiempo del que lo hacen los padres.

“Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos”, se despachó la ex Casi Ángeles.

La China Suárez es mamá de Rufina, la nena que tuvo con Nicolás Cabre y de Magnolia y Amancio, dos que tuvo con Benjamín Vicuña. Además de la crianza de los chicos, la actriz se las ingenia para poder seguir adelante con su carrera en el cine y la televisión. Con tres niños chicos, esto se hace muy difícil y es lógico que la famosa esté cansada.

Benjamín Vicuña, fue consultado por LAM luego del tremendo tuit de su ex y se limitó a decir esto: “ No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. El resto… no puedo salir a comentar cosas que la verdad que no me corresponden. Yo no hablo más. No hablo de ella. Es un tema que ya está cerradísimo así que… que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó. No hablo de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.