La brutal declaración de Furia que podría significar su expulsión inmediata de Gran Hermano

“¿Cómo hago? Yo me hago la enojada dos horas y después vengo y me muero de risa. Vos me decís: ‘¿Qué te pasa, Furia, si media hora me estuviste tratando mal?’ ”, explicó la artista.

Y, en ese punto, dio detalles de su particular estrategia: “Es medio jugar con la psicología del jugador, pero no todos hacen eso ni todos tienen las ganas. Hay gente que es normal y que no le gusta ir de ese lado”.

La joven soltó varias frases fuertes, que generaron mucho ruido mediático y la pusieron nuevamente al borde de la expulsión: “Yo me di cuenta de que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora, o sea yo hablaba muy poco con Licha, y desde que le dejé de dar esa especie de fandom que se hacía afuera de que estábamos juntos, yo me empecé a separar de él y él se empezó a apagar un montón. También entró la novia y le removió muchas cosas. Pero yo me di cuenta de a la gente con la que estoy la re motivo y si me voy de ese lado, los hago morir. Entonces, si tengo que sacar jugadores, me voy alejando”.

Embed - Estalló la guerra entre Licha y Furia - Gran Hermano

Furia remarcó: “No lo hago de maldad, lo hago porque tengo un poder, es algo que me dio la vida”.

Florencia estuvo de acuerdo con ella: “Se nota mucho”. Con poca humildad, Juliana cerró el tema diciendo: “Y sí, soy energía. Yo sé que soy energía. Ahora, no voy a dejar que me falten el respeto ni que me maltraten como estaban haciendo unas semanas atrás”.

Sin embargo, no todo el mundo tiene tan buena opinión de la joven. En el programa de Georgina Barbarossa, Analía Franchín analizó el comportamiento de Furia a lo largo de todo el reality show y afirmó, con la frontalidad que la caracteriza: “Hay una diferencia entre estrategia y ser mitómana (mentirosa) porque, realmente, eso es una patología. No digo que la tenga, pero veo todos los tapes y ella está convencida de lo que dice. No la veo estratega, la veo mitómana”.