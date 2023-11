L-Gante habló sobre la posibilidad de dejar la música o irse del país tras el triunfo de Javier Milei

Elián Ángel Valenzuela, tal el nombre del artista de General Rodríguez, se manifestó en la previa a su show en el Luna Park. Mientras ultimaba detalles de su aspecto en una sesión de barbería al aire libre, el referentes de la cumbia 420 realizó un vivo de Instagram para sentar su postura. “Me pasaron todas y me siguen pasando, estuve cien días en cana y trabajé una banda para terminar el año con algo que me haga sentir feliz, que es el Luna Park”, dijo el cantante, antes de abordar el punto en cuestión.

“Toda la gente que me está comentando por si me voy del país o voy a dejar de cantar, díganme o comprueben en qué portal, medio de comunicación, en qué radio, en qué programa yo fui y dije que si no votaban a tal o no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música. Quiero ver de dónde salieron esas palabras que supuestamente dicen que las dije yo”, se preguntó mirando a cámara con un semblante muy serio.

A continuación, Valenzuela explicó por qué interpretaba que sucedían estas cosas: “Como lo que yo digo tracciona en las noticias y la gente se la cree, crean esas noticias falsas para generar esa controversia. ¿Pero después quién sale perjudicado? Yo”, analizó. E hizo un breve recorrido por parte de su aventura mediática: “Estuve con Feinmann, en la mesa de Mirtha Legrand, estuve en los lugares más piolas y jamás di mi opinión política. Siempre fui neutral y estuve haciendo música sin importar lo que digan”, aseveró.

El músico expresó que la posibilidad de salir de la Argentina está directamente relacionada con su carrera profesional. “Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a otro lado. Si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que, yo no dije eso en ningún lado. Cumbia 420. Los quiero, saludos al presidente”, cerró fiel a su estilo. Y le dejó un mensaje a Javier Milei, aunque sin nombrarlo.

“Bienvenido señor presidente. Deseamos y esperamos que sepa hacer lo mejor posible por nuestro país. Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso”, enunció. Y siguió conversando con sus seguidores, mientras el barbero seguía realizando su trabajo. Un rato después, partían en caravana desde el Oeste del Gran Buenos Aires con destino al Luna Park, para montar una verdadera fiesta de la cumbia 420 en el histórico Palacio de los Deportes.

FUENTE: Infobae