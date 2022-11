L-Gante devastado tras enterarse que Wanda Nara volvió con Icardi

L-Gante quedó devastado al enterarse que Wanda Nara decidió retomar su relación con Mauro Icardi . Aunque parecía que ya no había vuelta atrás en la pareja, ella llegó a Estambul y lo primero que hizo fue subirse a una limusina decorada con pétalos de rosa y pasear con Icardi.

Esto un disparo directo al corazón para "el último romántico" que se despachó primero en redes sociales al aclarar: "No compro con el fantasmeo porque mi respeto nunca vale plata".

lgante.webp

Creíamos que había quedado todo claro pero L-Gante siguió hablando al ser abordado por un móvil de Socios del Espectáculo.

“Hoy grabé un tema que es solo y a la vez no, es con una chica”, contó el cantante de la cumbia 420.

“¿Habla de amor o desamor? Porque con Wanda terminaron medio… lo del fantasmeo era para ella, ¿te molestó que esté con Mauro?”, indagó el notero y L-Gante le contestó: “No, no, no me molesta, todo se comprende”.

Lo cierto es que los gestos del músico lo dijeron todo. La tristeza porque lo suyo con Wanda Nara no podrá ser es evidente. Mientras tanto, Mauro Icardi, lo disfruta desde Estambul.

wanda nara y mauro icardi.webp

L-Gante no quiere pagar la cuota alimentaria a Tamara Báez

Para colmo de males todo son tristes noticias para el cantante de cumbia. Ahora, se supo que la Justicia le dio la razón a Tamara Báez y le ordenó a L-Gante que aporte una cifra cercana al millón de pesos en concepto de cuota alimentaria.

Su abogado, sin embargo, aclaró que le parece "una ridiculez" y que apelarán el fallo de la Justicia. Mientras tanto, la beba vive del aire.