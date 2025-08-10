lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Karina Mazzocco pasó por San Juan y elogió los paisajes cordilleranos

Karina Mazzocco acompañó a su hijo en la Fórmula 3 Metropolitana en El Villicum y destacó en redes sociales la belleza del cielo y la naturaleza de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 2.13.20 PM

La exmodelo y reconocida figura Karina Mazzocco visitó San Juan para acompañar a su hijo, quien participó en la Fórmula 3 Metropolitana durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, en el Autódromo Internacional El Villicum.

Lee además
El Pelado Cordera vuelve a San Juan.
"San Juan Florece"

El "Pelado" Cordera llega a San Juan como plato fuerte de un festival de música y arte
Moria Casán sumó su opinión a la pelea mediática que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi.
Apreciación personal

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están..."
Embed - Karina Mazzocco on Instagram: "Fin de semana en @circuitovillicum el autódromo internacional de San Juan con mi hijo @elbacha_ corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana. . La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de Los regalos diarios que nos hace la naturaleza . Gracias a las empresas que acompañan a Malek en su camino deportivo en el Satorra Competición. @laboratorioquimeco @crossmaster @dowenpagioracing @kir_construcciones @elombuoficial @waterplast.arg @wegaok @airbox.ar @globalinvestments.arg @dinamic_clean @bigsa_construcciones @dinamic.education Casa Thames #karinamazzocco #comunicadorasocial #formula3metropitana #presente #automovilismo"

En un emotivo posteo en Instagram, Mazzocco destacó la belleza del cielo local y la naturaleza de la provincia: “La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza ”.

Seguí leyendo

Wanda Nara tuvo que viajar de urgencia a México por una situación especial: qué pasó

El elenco Teytekia presenta la obra "La Isla" a beneficio de FundaMe

Un Sol para los Chicos recaudó $1.945.000.000

Tremendo susto en Córdoba: el cantante de Dale Q' Va se cayó del escenario

Wanda Nara y L-Gante, juntos otra vez: los vieron muy románticos en una salida de Villa Crespo

Nacha Guevara se refirió a lo que Lali vivió en San Juan, tras la amenaza de bomba: "Fue desagradable"

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Pelado Cordera vuelve a San Juan.
"San Juan Florece"

El "Pelado" Cordera llega a San Juan como plato fuerte de un festival de música y arte

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Te Puede Interesar

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores
En las redes

La unión entre el sanjuanino accidentado en Ullum y el parapente: "He tenido el gusto de ver volar a mi viejo, amigos y cóndores"

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, los comercios no se rinden: con la apertura de importaciones, las casas locales lanzan 12 y hasta 18 cuotas sin interés, entregas sin cargo y atención personalizada para competir con los precios de Chile.
Electrodomésticos

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes
Relevamiento

Paro en la UNSJ: gremios universitarios registraron una importante adhesión durante este lunes

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan
En el Centro Cívico

Hay nueva reunión paritaria, tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta del Gobierno de San Juan