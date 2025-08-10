Karina Mazzocco pasó por San Juan y elogió los paisajes cordilleranos

La exmodelo y reconocida figura Karina Mazzocco visitó San Juan para acompañar a su hijo, quien participó en la Fórmula 3 Metropolitana durante el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera, en el Autódromo Internacional El Villicum.

Karina Mazzocco on Instagram: "Fin de semana en @circuitovillicum el autódromo internacional de San Juan con mi hijo @elbacha_ corriendo en la Fórmula 3 Metropolitana. . La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de Los regalos diarios que nos hace la naturaleza . Gracias a las empresas que acompañan a Malek en su camino deportivo en el Satorra Competición. @laboratorioquimeco @crossmaster @dowenpagioracing @kir_construcciones @elombuoficial @waterplast.arg @wegaok @airbox.ar @globalinvestments.arg @dinamic_clean @bigsa_construcciones @dinamic.education Casa Thames #karinamazzocco #comunicadorasocial #formula3metropitana #presente #automovilismo"

En un emotivo posteo en Instagram, Mazzocco destacó la belleza del cielo local y la naturaleza de la provincia: “La salida de la Luna, un espectáculo aparte! Nada que agregar. Solo disfrutar de la hermosura de los regalos diarios que nos hace la naturaleza ”.