Julio llega con memes: los mejores en honor a Julio Iglesias

julio 4.jpg

El fenómeno de los memes de Julio Iglesias ocurre no solamente en Argentina, en España sucede lo mismo para esta altura del año. En una entrevista con la revista Hola, hace algunos años, le consultaron a Julio Iglesias si estaba al tanto de lo que ocurría a nivel mundial con sus memes y él respondió muy simpático.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", aseguró.

julio 2.jpg

Además, el cantante, contó que fueron sus amigos los que le hicieron saber que su rostro estaba como tendencia en las redes sociales. "No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", relató.

En esta nota, te hicimos un compliado con los mejores memes en honor al mes de julio. ¡A disfrutar!

julio 5.jpg

julio 6.jpg

julio 7.jpg