Juana Repetto recibe un comentario de una seguidora que le advierte sobre Sebastián Graviotto

Juana Repetto posteó una foto del día de su casamiento, en la que sale Sebastián Graviotto junto a su hijo Toribio. Todo era un simple saludo de feliz cumpleaños para el sobrino de Silvia Süller pero se desmadró.

Es que entre los saludos deseándoles una feliz vida y felicitándolos por ser una pareja consolidada, apareció el comentario de una seguidora de la influencer que escrachó a Graviotto porque, según dice, le escribe mensajes para invitarla a salir.

juana repetto.jpg La foto de Sebastián Graviotto que subió Juana Repetto y generó polémica.

"Alto gato que me chamuya por DM", le puso una chica identificada como @kamilakpadeloeste. Juana, por su parte, decidió hacer como si ese comentario no hubiese ocurrido y no prestó atención a la mala onda.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se conocieron hace 12 años y tuvieron un breve romance. Sin embargo, en el 2019 volvieron a reencontrarse y no se separaron más. De hecho, se casaron y tuvieron un bebé llamado Belisario.

Esta no es la primera vez que "Jua" recibe comentarios maliciosos y la semana pasada escrachó a una seguidora que la trató de gorda. "La gente no está bien", se pronunció la hija de Reina Reech.