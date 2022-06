Jésica Cirio habló por primera vez y destrozó a Sabrina Carballo

Jésica Cirio está muy enojada con Sabrina Carballo y no dejará que sigan hablando mal de ella. Es que la actriz y ex participante de "El hotel de los famosos" hizo un vivo en el que contaba que Jésica había cobrado 20 mil dólares por tener sexo con un adolescente de 18 años.

Sin embargo, ninguna de las dos protagonistas del escándalo había hablado por el momento y la primera en hacerlo fue Jésica Cirio. Un movilero de intrusos fue a buscar a la esposa de Martín Insaurralde para preguntarle sobre la demanda y ella, muy tranquila, respondió todo.

jésica cirio.jpg

“Es un tema cerrado, tengo muchas otras preocupaciones y cosas felices en mi vida... nada de todo esto las opaca”, aseguró la conductora.

Cuando le preguntaron cómo había tomado las declaraciones de Sabrina Carballo, ella respondió muy graciosa: "Yo no las tomé, las tomó Burlando".

“Antes entraba en el juego mediático, pero hoy no le doy atención. Tengo una nena de 4 años y no voy a permitir que jueguen con mi nombre. Soy una persona que no se mete con nadie. Laburo desde los 10 años, nadie me regaló nada”, cerró contundente Jésica.

jésica cirio 1.jpg

Para la modelo todo parte desde la envidia que genera en otras colegas del mundo del espectáculo y decidió que seguirá adelante con la demanda a pesar de que el video de Sabrina Carballo sea anterior a su participación en el reality.

“Cuando uno lleva una vida en la que le va bien sin joder a nadie y tiene un marido, una hija y una carrera exitosa, genera estas cosas”, expresó.