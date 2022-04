Hoy es el cumpleaños de una de las mujeres más hermosas del mundo: mirá cómo la saludaron en redes sociales

Sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel como instructora de combate, y comenzó a estudiar derecho y relaciones internacionales en la universidad IDC Herzliya mientras desarrollaba su carrera de modelo y actuación.

El primer protagónico internacional de Gadot en el cine llegó con Gisele Yashar en Fast & Furious (2009), un papel que repitió en las entregas posteriores de la franquicia cinematográfica.

Luego ganó fama mundial por interpretar a Wonder Woman, primero con una breve participación en Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y luego como protagonista en Wonder Woman (2017), Justice League (2017), Wonder Woman 1984 (2020) y Zack Snyder's Justice League (2021).

Su actuación del personaje le ha otorgado varios premios, entre estos dos MTV Movie & TV Awards, un Critics' Choice y un Saturn.

En 2018, Time incluyó a Gadot en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, así como también la catalogó como una de las actrices mejores pagadas del mundo.

tendencia.jpg El cumpleaños de Gal Gadot fue tendencia durante casi todo el día en redes sociales

Las redes, por su cumpleaños, la convirtieron en tendencia global durante casi todo el día.