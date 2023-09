Horrible actitud del Sindicato de Actores con Silvina Luna

No se la dejó pasar

No se la dejó pasar Karina Mazzocco le paró el carro a Luis Ventura: "¡Así no!"

Figuras como Pablo Echarri, Coco Sily, Érica Rivas, Flor Peña, Lali Espósito, Mirta Busnelli, Nancy Duplaá, Carla Peterson, Julieta Cardinalli, Griselda Siciliani o Verónica Llinás, que suelen alzar su voz por diferentes causas, no estuvieron presentes en el homenaje a su colega.

Carlos Monti destacó este detalle: “ Si hilamos finito, el único actor que había en el homenaje era Aníbal Pachano, nadie más . Por más que se haya hecho en la Asociación Argentina de Actores. Me llamó mucho la atención. A mí me pareció bien que hayan hecho ese acto de desagravio por Silvina, pero no hubo actores ni actrices ”.

Constanza Maral, secretaria de la Asociación Argentina de Actores, justificó la ausencia de sus colegas diciendo: “Bueno, este encuentro fue organizado en la Asociación, porque es la casa de Silvina Luna porque era afiliada a nuestro sindicato, y nosotros abrimos las puertas para que puedan manifestarse todas las víctimas de esta situación. Esa fue nuestra acción, nosotros invitamos, el resto es una decisión personal. Este sindicato tiene 104 años y lucha por las necesidades y derechos de todos los actrices y actores. Entiendo que es personal la decisión de venir o no”.

Carlos Monti remarcó ese punto: “A mí me hubiera gustado ver un poco más de acompañamiento de parte de colegas y compañeros de Silvina, pero es una mirada que yo tengo con respecto a lo qué pasó ayer”.