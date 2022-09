Hanson vuelve a Argentina: todos los detalles

HANSON 2.jpg

La idea detrás de RGB también era volver a los orígenes cuando, en su infancia, cada uno de ellos era identificado con un color. Un concepto similar se reflejaba en la portada de su quinto disco Shout it Out, lanzado en 2010. Así, el trío mezcla nostalgia y emoción, sentimientos que buscarán generar en sus próximos shows, entre ellos el que darán el próximo 6 de octubre, en el Teatro Gran Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La gente volverá a encontrarse con ese sonido de su niñez o adolescencia, que rememora a los ‘90. “Como empezamos hace tantos años uno conecta con la gente y termina cantando sobre la vida, las experiencias. Es una de las mejores cosas”, asegura Zac.

El grupo volverá a pisar el país luego de 5 años, tras su última visita en 2017, cuando llegaron en medio de la celebración por los 25 años del exitoso disco Middle of Nowhere. Pero más allá de esa visita, Taylor asegura que cada vivencia es diferente a la anterior: “Cada show es importante porque son lugares únicos, la gente está sólo ahí, en ese lugar. No hay nada como esa experiencia, tanto como para nosotros como para los fans. Los recordamos con mucha emoción, un público fantástico. En ese momento no pudimos recorrer mucho, espero que ahora podamos conocer más de la ciudad”.

En el tiempo quedaron aquellos mechones rubios claros, las melenas dieron paso a cortes modernos. Al mismo tiempo esas miradas aniñadas quedaron atrás de la barba, pasaron muchos años desde que los tres chicos alcanzaron la fama mundial con su hit ‘MMMBop’ en 1997. En ese entonces, Isaac tenía 16 años, Taylor 14 y Zac 10; muy jóvenes para tremendo éxito. Con ese tema, los Hanson llegaron al primer lugar del ranking US Billboard, algo que a esa edad solo alcanzó Michael Jackson. Pero el fenómeno también puede entenderse en números. Es que casi en un abrir y cerrar de ojos su tema llegó al primer puesto en 27 países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, logró vender 10 millones de copias y hasta obtuvo tres nominaciones a los Premios Grammy.

“No esperábamos que sucediera algo así, pero sí sentíamos que tenía algo, no podías dejar de cantarla. Fue cuestión de haber estado en el momento justo”, destaca Zac. Al mismo tiempo, su hermano Taylor resalta por qué cree que la canción se convirtió en un fenómeno mundial:”Para mí el éxito se debe a que trasciende barreras, no tiene que ver con los idiomas”.

Pero más allá de entender los contextos, la melodía pegadiza y el fenómeno que causaron los hermanos, resulta anecdótico que el concepto de ‘MMMBop’ refleje exactamente lo mismo. “Ir ahora, decidirse y no pensarlo mucho, porque en un momento, en un mmmbop, la vida se termina y ya habrá pasado, eso es lo que significa”, dice Zac.

Así fue el primer paso de los tres hermanos nacidos en Tulsa, Oklahoma, quienes en 1992, inspirados en artistas como Aretha Franklin, Elvis Presley, Little Richard y Chuck Berry, comenzaban a ensayar en el garage de su casa todo lo que aprendían durante la semana en las clases de piano y canto. Sin embargo, la cochera del hogar les quedó chica muy rápido, al poco tiempo ya se probaron en un festival de su región, ese fue el puntapié que los llevó al siguiente escalón. En un puñado de años grabaron dos discos, editados de manera independiente: Boomerang salió en 1995, y MMMBop un año después.

Pero no fue hasta el año siguiente que todo estalló. Gracias al apoyo de la discográfica Mercury / Polygram Records, los hermanos Hanson lanzaron el álbum Middle Of Nowhere que incluía ‘MMMBop’, el tema pop que los llevó a convertirse en la boy band del momento. A partir de entonces, con su carrera ya lanzada, comenzaron la lucha por mantenerse en esos puestos a pesar del paso del tiempo. Siguieron gira tras gira y en simultáneo lanzando discos como This Time Around, buscando avanzar en aquel mundo sin perder su identidad musical.

Sin embargo, el camión del éxito se frenó. Fue a partir del año 2000, y hasta 2004, que la banda no sacó ni un solo disco. Llegaron a escribir cerca de 80 temas, pero nada podía destrabar el conflicto que tenían con su discográfica. “Era gente que no nos entendía, fueron momentos difíciles donde no podíamos expresarnos como queríamos”, explica Taylor. La banda había quedado ‘atrapada’ en la fusión de dos empresas, así quedaron en un subsello que no estuvo de acuerdo con el tipo de música que querían lanzar.

Tras años de frustración, y hasta discusiones entre ellos, los hermanos volvieron a aplicar el concepto de su éxito y se arriesgaron a dar el salto. Por esa razón crearon su propio sello discográfico, 3CG Records, el acrónimo de 3 Car Garage, en referencia al lugar que usaban como estudio de grabación antes de que se hicieran famosos. De esta manera trabajaron Underneath, álbum que en el primer mes vendió 37.500 copias en Estados Unidos, cifra con la que llegaron al puesto número 1 del ranking Billboard como álbum independiente. Su decisión les permitió sacar nuevos discos con su sello como: The Walk (2007), Shout It Out (2010), Anthem (2013), Finally It’s Christmas (2017), Middle Of Everywhere (2017) y String Theory (2018).

A partir de entonces los hermanos supieron mantenerse en constante crecimiento y seguir presente en la escena de la música actual. Así, la One Hit Wonder (grupo de un solo éxito) se convirtió en una de las bandas más exitosas de la historia de la música pop, incluso marcando una época. A tal punto que tienen su propio día en su tierra natal. El 6 de mayo se celebra, en Tulsa, el Hanson Day, declarado el día de la banda, por el gobernador Frank Keating, de Oklahoma. Si bien fue un homenaje de un sólo año, 1997, los fans de la banda extendieron la tradición.

Fuente: Infobae