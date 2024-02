"¡Hablame bien!": Darío Barassi, enfureció con un participante

El participante se presentó diciendo: “Soy Sergio de Zárate, tengo tres hijos, soy ingeniero en sistemas, tengo un emprendimiento y te traje de regalo un espejo infinito para que lo veas”.

“¿Un espejo finito? ¿Y dónde está el espejo?”, le preguntó Darío, lo que provocó la inmediata corrección de Sergio.

“¡Infinito!”, corrigió el ingeniero en sistemas al conductor, que no dudó en replicarle: “¡No me retes, Sergio! ¡No me retes! Me gusta el diseño, pero explicame. Espejo infinito. Bien, ¿y esto lo hacés vos? ¿Y vos podés hacer diferentes formas de espejos?”.

“La forma que quieras”, le contestó el participante, y luego le dio otra orden: “Mostráselo a tus nenas, que les va a gustar”.

Lee más: La profunda emoción de Darío Barassi cuando le agradecieron por ayudar a una mujer con Alzheimer

Esta indicación superó la paciencia de Barassi, que le paró el carro al hombre: “¿Podés dejar de retarme, Sergio? Sergio, ¡hablame bien!”.

La grabación se viralizó y los cibernautas dejaron toda clase de comentarios sobre el participante: “Con invitados así no necesitás enemigos, Darío”; “Ufff, insufrible, tendrías que haberlo callado antes”; “Se nota que es ingeniero en sistema: no escucha a nadie, vive en su mundo de maquinitas”; “Bastante lo aguantaste, Darío, yo lo hubiera echado mucho antes”.