Gran Hermano: en una agónica definición, Maxi se quedó con el auto

Este martes, la prueba del líder de Gran Hermano 2022 tuvo un condimento especial. Y es que se realizó entre los participantes que estuvieron en la casa desde el primer día, Alfa, Nacho, Thiago, Romina, Maxi, Julieta y Marcos . Y, el ganador, no solo tendría inmunidad y podría salvar de la placa a uno de sus compañeros, sino que también se haría acreedor a un auto 0 km.

En la competencia, los concursantes tenían que quedarse atados al vehículo en juego, sin comer ni ir al baño y sin poder sentarse ni recostarse en el piso. La primera en abandonar fue Romina , que contó que tiene problemas en sus piernas. Y el segundo en claudicar fue Thiago , que no pudo soportar el hambre. Los demás, que permanecieron durante doce horas pegados al auto, pasaron a la segunda etapa para definir quién de ellos se lo llevaría.

Los cinco finalistas le aseguraron a Santiago del Moro que se habían visualizado con el premio y se mostraron entusiasmados. Entonces, la producción les comunicó cómo continuaría la prueba. Para eso, Nacho tuvo que ir al box de intercambio a retirar un cofre y un sobre. “En esta etapa deberán elegir la llave que consideren correcta de un panel de 50 llaves”, anunció. Así, previo sorteo por orden alfabético, cada uno tuvo que intentar encender el auto para ver quién de ellos era el afortunado.Marcos obtuvo el puesto 1, Julieta el 2, Alfa el 3,Maxi el 4 y Nacho el 5. Y, de acuerdo a ese número de orden, cada uno tuvo que acceder al panel de las llaves para probar suerte. “Quien encienda primero ese 0Km se lo lleva y además es el líder de la semana”, anunció del Moro antes de que comenzaran a pasar los participantes.

Lo cierto es que los finalistas fueron eligiendo las llaves en 10 tandas de 5, pero hasta la última instancia ninguno de ellos había sido favorecido. De manera que, cuando el panel ya había quedado vacío, el conducto les pidió a todos que se subieran juntos al auto para definir al ganador que terminó siendo Maxi. “¡No lo puedo creer!”, repetía el cordobés mientras abrazaba a cada uno de sus compañeros.

“Maxi, pensá que te querías ir. ¡En auto te vas a ir!”, le dijo del Moro. Y le indicó: “Te ganaste el 0 km y sos el nuevo líder de la casa de esta semana”. Es que, horas antes, el participante había estado diciendo que tenía ganas de irse del reality porque ya no aguantaba más la convivencia con Alfa. Y porque, tras la reciente eliminación del Conejo y la anterior expulsión de su novia, Juliana, se sentía solo en el juego.Visiblemente emocionado y sin poder contener las lágrimas, Maxi abrió el sobre que había dejado la producción en el que certificaba que la llave número 46, elegida por él, era la que correspondía al 0 km. “¡Tengo auto!”, gritaba el cordobés, que ya había contado que no tenía vehículo y que era su sueño poder acceder a uno. “Piensen que fue la anteúltima llave que sacaron”, remarcó el conductor. “Diosito me ayuda. La verdad que lo visualicé, estuve al lado del volante todo el día y desde lo más profundo de mi corazón quería estar ahí arriba”, reconoció el ganador de la prueba. Y lloró al dedicarle el premio a su “vieja” y a su “viejo” que, según dijo, de arriba lo estaba ayudando.