Gran Hermano: un jugador de River quiso conquistar a una ex participante

Coti de Gran Hermano reveló quién es el jugador de River que la encaró por Instagram . La ex participante de la casa más famosa del país dialogó con Cristian U , el ganador de la edición 2011 del reality show de Telefe, y ventiló que uno de los futbolistas del " Millonario " le habló por su red social favorita, aunque advirtió que a ella no le interesó salir con él.

El protagonista de esta historia es nada menos que Esequiel Barco , el extremo de 23 años que llegó al club de Núñez a comienzos de 2022, pero que todavía no pudo mostrar su mejor versión. Después de la salida de GH del novio de Constanza Romero, Alexis "El Cone" Quiroga, ambos se besaron ante las cámaras de televisión para demostrar que el amor entre ambos está más vigente que nunca.

Después de esta revelación de la joven, inmediatamente comenzaron los comentarios y memes en las redes sociales con publicaciones del estilo de "este es el año de Barco, encara más que Neymar"; "Coti tiene que decirle alguna guarangada a Barco antes del Superclásico contra Boca" y "se quiere chamuyar a Coti y antes había intentado con Wanda Nara", entre otros.

Además, otros usuarios recordaron en Twitter los reiterados "Me gusta" del ex-Independiente para casi todos los posteos de la correntina de GH.

Marcos no aguanta más y confiesa que extraña mucho a su familia

En una íntima charla con Agustín, con el que más afinidad tiene en la casa, el joven no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “Siento que con los que de verdad se puede hablar así y que no sea el juego todo el tiempo o lo que conviene o no con viene, es con vos, Alfa y Thiago”, se sinceró Marcos.

Por último, el hermanito se angustió al hablar de sus seres más queridos y Agustín terminó consolándolo con un cálido abrazo: “A mi viejo nunca lo escuché hablar mal de nadie. Voy a ponerme a llorar, bolu… Lo extraño mucho. A él y a toda mi familia”.