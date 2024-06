Gran Hermano: Santiago del Moro anunció el regreso de los ex y una sorpresa muy especial

Una noche de sorpresas varias se vivió en la última gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe), en la que Florencia debió abandonar la competencia tras la votación del público, apenas dos puntos por debajo de Furia, quien comenzó a los gritos y prefirió no saludar a su compañera. Además, se produjo el cruce entre Santiago Del Moro y Mauro, al aclararle los tantos al participante que en la semana había disparado contra la producción.

En medio de la euforia que se vivía en el estudio, de hecho, fueron varios los pasajes de la jornada en la que tanto el conductor como los exparticipantes no lograban escucharse debido al griterío del público, Del Moro igual se las ingenió para poder brindar detalles de lo que sucederá en los próximos días, a la espera de la definición de la que será la versión más larga del Gran Hermano en su versión argentina.

Anteriormente, Del Moro había mencionado que el certamen concluiría en julio, pero la fecha exacta no se había confirmado debido a que el canal tiene la exclusividad de la transmisión de diferentes eventos deportivos. Así, finalmente la noche de este lunes se despejará esta duda, dando a conocer el día exacto en que se conocerá quién será el ganador del popular programa.

Incluso, en relación con los eliminados, el presentador informó que estos ingresarán a la casa más famosa del país, aunque especificó que no tendrán contacto directo con los actuales participantes. Esto sin dudas marca un giro interesante en la dinámica del programa, aumentando la expectativa entre los seguidores de la competencia.

Lo que dijo Santiago del Moro

“Yo en mi Instagram había puesto que van a pasar cosas lunes y martes”, comenzó a detallar Del Moro, para luego explicar: “Mañana va a entrar una parte de ustedes y el martes va a entrar otra. Van a entrar a la casa, pero no se preocupen, no van a tener contacto con la casa, pero van a entrar a la casa mañana y la cosa se va a repicar”, adelantó sobre los próximos pasos.

Sobre ese punto, aunque no explicó cómo será, aclaró que “mañana vamos a ver cuáles de ustedes entran y cuáles no, pero el programa mañana va a ser espectacular. Vamos a arrancar con un “Congelados” que va a dar que hablar y después vamos a ver en acción a todos los que se fueron. En dos tandas, entre lunes y martes”. Peo no quedó todo ahí, ya que además redobló la apuesta y pidió que para la ocasión se calcen sus mejores prendas.

“¿Con qué ropa les gustaría entrar mañana? ¿Por qué no se lookean?”, comenzó consultando a los exhermanitos que volverán a cruzar la puerta. Sobre ello destacó: “Los quiero pasados 20 pueblos en la vestimenta. Imagínense que es la Met Gala, ¿saben lo que es la Met Gala? Bueno, así va a ser”, ejemplificó al referirse a uno de los encuentro más disruptivos de la moda en el mundo.

En medio de tanta nueva información, también se conoció que a la casa ingresarán unos invitados especiales el próximo jueves, ya que cuando comenzó a sonar en el estudio la música de Miranda, el conductor afirmó al pasar: “El próximo jueves entra Miranda a la casa en vivo, a tocar y a romperla”, al adelantar lo que será un momento muy especial tanto para los seguidores del ciclo como para quienes aún continúan en competencia.

Con relación al final de la gala de eliminación, Florencia abandonó la casa con el 41.3% de los votos frente al 39.2% que recibió Juliana y el 19.5% de Nicolás, cifras que sorprendieron incluso al conductor por la cercanía entre ambas. Incluso, teorizó que la fuerza que tomó Virginia los últimos días pudo inclinar la balanza aún más contra la ex doble de riesgo.

En la noche, el primero en salir de placa fue Darío, algo que no sorprendió dado que estaba fuera del radar de la guerra entre los participantes que están desde el principio y los que entraron en una segunda instancia. Luego, Bautista tuvo buenas noticias y lo siguió fuera de los teléfonos. Mientras que Emanuel fue el tercero en librarse del versus de la noche.

FUENTE: Infobae