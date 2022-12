Gran Hermano: quiénes son los cinco nuevos nominados

El amuleto El cambio de look de Tini Stoessel para ver a Rodrigo De Paul contra Polonia

Después del clima festivo con el que empezó el programa, Santiago del Moro les recordó que era una noche complicada porque "hoy ustedes tienen que nominar a un compañero".

Así nominó cada uno de los participantes

Romina, líder de esta semana por ganar la prueba, fue la primera en nominar. Le dio dos votos a Agustín, "Hay actitudes de él que no me gustan". Y un voto a Nacho, "Es una de las personas que me dolería menos que se vaya", argumentó.

Después vino el turno de Nacho, quien entró al confesionario y nominó en primer lugar a Coti, "porque tuve algunos conflictos con ella. La veo muy caprichosa y me encantaría que esté en placa por primera vez". El segundo voto se lo dio a Daniela, "limamos asperezas pero creo que Romina no la va a salvar y va a quedar en placa", explicó.

Maxi, quien perdió la prueba con Romina y quedó muy enojado por esa situación, hizo la espontánea inmediatamente después de la partida de Juliana y nominó a Romina con tres votos, "por estrategia". El segundo voto se lo dio a Walter, también por estrategia. "Me gustaría quedar en placa con ellos dos", dijo. Claro, después Romina ganó la prueba, por lo que esos votos quedaron anulados.

Más tarde, Gran Hermano llamó a Maxi al confesionario, quien reconoció que "no pego una. Vamos a ver si aprendo por estos días", dijo resignado por su mala jugada. Además expresó que está seguro que va a quedar nominado esta semana.

Luego llegó el turno de Marcos. El salteño nominó con dos votos a Cata, "porque no me gusta la actitud que tiene" y con uno a Nacho. "Lleva información para hacernos pelear entre nosotros", justificó.

Cuando llegó el turno de Julieta para nominar, del Moro contó que la había pasado muy mal en la casa "porque le salió un grano". Luego se la vio lloriqueando en la casa porque el grano estaba en la frente y no se le iba, pese a que se pasó cremas por la cara.

Adentro del confesionario, le dio dos votos a Nacho, "porque siento que es como muy comedido por cómo se acerca y se aleja de las personas según su conveniencia". El segundo voto se lo dio a Maxi, "con él nunca tuve feeling. No tengo onda con él", comentó.

Dolido por haber perdido la prueba del líder después de la descalificación, Thiago hizo sus nominaciones. En primer lugar eligió mandar a placa a Alfa, "porque tengo menos afinidad con él". En segundo lugar votó a Maxi, "porque no tengo a otro a quien votar".

Después de discutir con Romina por su situación con Thiago y los cuestionamientos que recibe, Daniela entró a votar. En primer término nominó a Nacho, "porque me parece una persona muy falsa. Le llena la cabeza a otros y después me abraza". En segundo lugar eligió a Walter, "porque habla por atrás".

Más tarde Agustín hizo una arenga para sus seguidores y les explicó los motivos de sus nominaciones. "Se metieron en la jaula del león", desafió. Además reconoció que le gustaba Julieta: "En cualquier momento la encaro", dijo. A la hora de nominar se volcó por Daniela primero y Cata después. "Vuelvo a la cazadora y tratar de poner en placa a dos personas que va a hacer movilizar a la casa", explicó.

El siguiente en entrar al confesionario fue Alfa. Le dio dos votos a Daniela y uno a Coti. "Los motivos son por situaciones que veo en el día a día", argumentó.

Después votó Alexis, quien decidió nominar a Nacho y a Cata, "para darle una mano a Maxi, que calculo que va a caer en placa".

Por su parte Coti eligió igual que Alexis y votó a Nacho y a Cata, en ese orden. "Hay una posibilidad que ellos vayan a placa antes que otras personas", dijo.

La última en votar fue Cata. La primera nominación se la dio a Coti y la segunda a Daniela. "Pienso que puedo ir yo a placa y creo que puedo tener más posibilidades con ellas", manifestó.

Finalmente los cinco nominados fueron: Nacho, Daniela, Cata, Coti y Alfa. Cabe aclarar que Romina podrá salvar a uno de ellos, por lo que serán cuatro los que queden en la placa para el domingo, donde se eliminará a uno de los participantes.

FUENTE: Clarín