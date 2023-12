Gran Hermano: los "hermanitos" respondieron preguntas sobre el Mundial y dieron vergüenza

Lee más: Gran Hermano 2023: quién hizo la nominación espontánea esta semana Lee más: Gran Hermano 2023: quién hizo la nominación espontánea esta semana

Primero fue el turno de Alan. "¿Cómo se llaman los hijos de Lionel Messi?", preguntó Sabrina. Rápidamente, la cara del joven se transformó y ninguno de sus compañeros podía entender su reacción.

"Ahhhh, no. Que se yo, cómo se llaman", respondió Alan, causando el murmullo del resto de la casa.

Quien es este? Al 9009 pic.twitter.com/w1Jxzm7tHl — 0800CJ (@0800Cj) December 18, 2023

Luego, llegó Axel. "¿Qué jugador argentino pateó el último penal en la final ante Francia?", indagó la líder de esta semana.

Entre risas, el misionero comenzó a pensar y la respuesta no llegaba. "Sí, me olvidé. Tengo al jugador, todo, pero no me acuerdo cómo se llama", dijo.

Después de varios minutos de silencio, Axel contestó muy dudoso: "Montiel".