Gran Hermano: los analistas entraron a la casa y Gastón Trezeguet hizo un regalo secreto

La primera dupla de expertos en entrar fue la de Sol Pérez y Gastón Trezeguet. Ambos atravesaron la pasarela del jardín y saludaron a los participantes. “Los analizamos todas las noches. Que hermosos que están. ¿Extrañás un poquito?”, comenzó diciendo la modelo. Sin poder contener la emoción por regresar a la casa, el exjugador dijo: “Quiero hacer de todo. Son 23 años. No lo puedo creer. Voy a tener que escribir algo en el freezer”.

Luego, al ver al joven uruguayo, el exparticipante de la primera edición del reality comentó: “A vos te voy a ganar algo, no lo puedo creer. Che Denisse, tenías razón, está más bueno que comer milanesas con puré. Le voy a dar un beso a Bauti. Te tenés que quedar quieto, no, mentira. ¿Gran Hermano me extrañaste?”.

Tras dar unas vueltas por el lugar, Pérez y Trezeguet se abrazaron y tomaron dos copas. “Brindamos por los chicos, que no se pueden mover, la están rompiendo, están hermosos todos, disfruten. Queda muy poquito, están muy bien, se están luciendo. Cada uno sabe a qué entró. Lo más importante es que ustedes lo sepan, sean fieles a lo que quieran. Es una oportunidad en la vida”, dijo la panelista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1793100873863774314&partner=&hide_thread=false Sol y Gastón: un congelados sorpresa para los jugadores



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/2d6cxyWG2A — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 22, 2024

La sorpresa de Gastón Trezeguet

Sin embargo, antes de su retirada, Gastón Trezeguet dejó un particular regalo en la casa. El exparticipante se sacó su anillo, el cual tenía dibujado un tercer ojo. Una vez que los hermanitos se ‘descongelaron’, la primera en agarrarlo fue Florencia. Sin embargo, después de insistir un poco, y al contar con el apoyo de sus compañeros, Furia fue quien se adueñó del presente. “Vino Gastón Trezeguet, papá. ¡Zarpado!”, dijo la doble de riesgo.

Una vez en el estudio, Santiago del Moro destacó la situación: “Furia fue directo a arrancarle a Flor el anillo. ‘Siento que es para mí’, dijo”. Feliz por la intuición de Juliana, Trezeguet expresó: “Menos mal que me leyó la mente, quería que lo agarre ella, por supuesto”.

Así las cosas, unos minutos después volvió a sonar la alarma para señalar un nuevo ‘congelados’. La misma indicaba el ingreso de Laura Ubfal y Ceferino Reato. “Todos los días viendo qué hacen, cómo discuten, qué comen, qué no comen. Gracias chicos por todo, la verdad les agradezco, es genial. Bueno, quién va a apagar la luz de esta casa”, comenzó diciendo la panelista. A su lado, Reato le respondió: “No sé quién, todos se lo merecen, que gane el mejor o la mejor, lo decidirá la gente. Pero lo importante es enfocarse, a veces están demasiado cansados. Afuera está peor, no hay plata”. Con un tono molesto, la especialista sostuvo: “No les cuentes nada, ya te apareció el periodista político, no lo escuchen”.

FUENTE: Infobae