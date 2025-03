Gran Hermano: la impresionante cifra que cobró Furia por reingresar por 16 días a la casa

Tras su partida del certamen, se conoció una cifra que causó aún más revuelo: el salario que habría percibido por una participación que no superó las dos semanas. Según la información revelada anoche, Scaglione habría recibido la suma de $30.000.000 por su breve paso por el reality, una cifra que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales. La noticia salió a la luz un día después de que Santiago del Moro anunciara oficialmente el retiro de la influencer del programa, lo que intensificó las críticas de los espectadores y medios.

La explicación de Furia al momento de abandonar Gran Hermano

Antes de su salida, Furia dejó claro que no estaba conforme con el desarrollo de su experiencia en la casa y expresó abiertamente sus frustraciones hacia sus compañeros: "Creo que, no es por bajarles el nivel ni nada, tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva, y veo que la casa no está a ese nivel", comentó, dejando en evidencia su descontento con la dinámica del grupo.

"Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané, aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten”, concluyó Scaglione, dando a entender que su visión del juego estaba muy por encima de lo que percibía en sus compañeros.