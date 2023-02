Gran Hermano: la actitud de la Tora hacia su madre que generó repudio en las redes

Diosa total Antonela Roccuzzo impactó en los premios The Best con un look total black

Es que la joven reconoció que le hubiera gustado que ingresen sus amigas en lugar de Gladys y de entrada no se mostró muy feliz de la visita de su madre.

En las redes no se la perdonaron pero hubo una actitud sobre otras que terminó de dinamitar la imagen de la Tora en la casa, sobre todo porque hizo llorar a su propia madre.

Todo arrancó el sábado por la noche cuando todos los presentes se disponían a comer un asado y pasar un buen momento porque Gran Hermano les había mandado carne.

La Tora se encerró a llorar en su habitación y cuando su madre entró para preguntarle qué le pasaba, la participante la ninguneó. "Nada", respondió tajante y miró a Gladys con desprecio.

"Ya me voy, no me eches", le dijo la mujer y salió muy angustiada. Esto no le gustó para nada a la gente que sigue Gran Hermano y expresaron su repudio por el trato que la Tora le está dando a su mamá en la casa y ante las cámaras.

Otros participantes, como Romina Urigh, vieron a Gladys llorando y esto tampoco cayó bien en las redes que no entienden por qué la Tora desprecia a su madre al punto de hacerla quebrar.

“Me da mucha pena y bronca como La Tora trata a su mamá. Que mala persona que es”, escribió una internauta. “Me parte el corazón el suspiro de la mamá, quiero abrazarla”, “La Tora demostró su personalidad con el maltrato constante a su mamá”, opinaron en las redes.