Gran Hermano: el serio problema que sufre la casa que alteró a los "hermanitos"

Ante esto, la ex diputada comentó: "No hay agua. Y parece que hasta mañana no va a haber agua". Luego se quejó con la producción: "Está todo sucio. ¿No nos van a dar agua?". Y Romina agregó: "Van a quedar todos los platos sucios”.

Además, mientras Romina asumía la indignación por la falta de agua y el no poder lavar los platos, Julieta tuvo un pequeño cruce con Thiago, quién se comió una porción de brownie que la joven se había guardado para el postre, y que cuando fue a buscarlo ya no estaba en la heladera de la casa, lo que desató una polémica más en Gran Hermano.

Coty, la última eliminada

El 1 de enero se vivió una una nueva eliminación en el reality Gran Hermano (Telefe). En el arranque de la emisión, Santiago del Moro anunció que Camila era la primera participante que debía desarmar su valija porque solo tenía el 0,72% de los votos del público. En segundo lugar, el conductor señaló que Alfa era el segundo hermanito salvado con el 5,55%.

Daniela fue la tercera participante que salió de la placa con el 13,12%. De esta manera, la placa final quedó entre Ariel y Coti, quien se mostró sumamente preocupada. Tras el cierre de la votación, Santiago les comunicó que Constanza había sido eliminada con el 67,35% de los votos. La correntina se despidió llorando de su novio, Alexis, quien se mostró muy compungido.