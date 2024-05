Gran Hermano: el líder semanal terminó de definir la placa de nominados

Impensado Soledad Pastorutti conmocionó con un fuerte mensaje: "Me rindo"

La participante optó por salvar a Martín “el Chino” Ku , y poner en placa de nominados a Florencia Regidor (la única que no estaba nominada), quien quedó automáticamente nominada junto a Juliana “Furia” Scaglione , Bautista Mascia , Nicolás Grosman , Darío Martínez Corti y Emma Vich .

De esta manera, será el público quien deberá elegir a su favorito para que continué en el juego con el resto de sus compañeros, y decidir qué participante será el nuevo eliminado del reality de Telefe.

FURIA PREGUNTÓ CUÁNDO TERMINA GRAN HERMANO Y RECIBIÓ UNA RESPUESTA INSÓLITA

La adrenalina y los nervios que se transitan en la recta final antes de que termine Gran Hermano 2023 se empieza a sentir adentro de la casa. Y eso por eso que Juliana “Furia” Scaglione compartió con Bautista Mascia una charla que tuvo en el confesionario.

“Yo, a veces, voy al confesionario y le pregunto ‘che, ¿qué onda?, ¿cuándo termina esto?’. Y me dice, ‘no sé, nosotros estamos esperando lo mismo’”, comenzó diciendo la jugadora, intrigada por conocer la fecha del último programa del reality de Telefe.

“Y ahí le respondo ‘no, yo no estoy esperando eso, yo estoy esperando saber si nos quedamos hasta diciembre’”, agregó. Y cerró, sincera: “Y me dice, ‘Juli, no’. Creo que los que están atrás, están más cansados que nosotros. Ya está. Nosotros no estamos cansados, estamos re loquitos”.