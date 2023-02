Gran Hermano: el acosador y polémico gesto de Camila hacia Marcos

"Dale, reite. La vida es una sola", le dijo Camila mientras con su mano intentó formar una sonrisa en la boca de Marcos. Luego, antes de irse del cuarto intentó besar al joven, pero este le corrió la cara.

https://twitter.com/palanttt/status/1626475693306421248 estoy realmente asombrada de que no se de cuenta lo pesada que es pic.twitter.com/vMC2Iljrj7 — fff (@palanttt) February 17, 2023

Rápidamente, los usuarios en la red se indignaron por esta actitud y la liquidaron: "hermana no podes ser tan PESADA", "me saca, insufrible", "dios que pesada, me genera violencia", "Yo lo voy a decir. Si el fuese Camila todos hablarían de q ESO ES ACOSO, y si, lo es. Pesada de mierda", "por la seguridad física y mental de marcos… camila al 9009", "Le quiso robar un beso como 5 veces", "Que asco me da está minaaa dios flaca está duermiendo déjalo en pazz", "Me llegas a despertar así y termino presa".

Romina salvó a Julieta de la 17° placa de nominados de Gran Hermano que quedó conformada por Camila, Lucila, Damiela y Nacho.

“Hay dos personas que quiero muchísimo y obvio que quiero que se queden esas dos”, comenzó la ex diputada cuando Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa en la noche del jueves.

El conductor de Telefe le pidió a cada nominado unas palabras para Romina. Aunque no podía ser salvada, Camila fue la primera en tomar la palabra.

“Es admirable todo lo que ella hace acá”, declaró la primera fulminada de la casa. Y agregó: “Ella sabe que la quiero un montón. Esto va a seguir afuera. Ella acá es una mamá y me da orgullo como mujer”, declaró la Tora sobre Romina.

“La adoro, es una mujer de diez. Es el verdadero podrán, es un minón. El regalo más grande que me llevo es haber conocido esta gente acá adentro. Te amo y esto es un juego, tranca”, indicó Dani.

Horas después de la nominación, en redes sociales se viralizó un video donde se puede ver que Romina habría cambiado su votación a último momento.

El usuario @gorrodesnorlax transcribió parte del diálogo en el que Romina le confirma a Julieta que cambió la salvación por algo que le dijo Gran Hermano.

-Romina: “Estaba por salvar a Dani, pero cuando Gran Hermano me dijo…”

-Julieta: “Lo que ya me contaste no lo repitamos”.

-Romina: “Entonces…”

-Julieta: “¿Por qué dijo?...”

-Romina: “Hablé con Tora en la pieza (…) que es lo mismo pero no sé (…) una semana, la anterior, todo cambia, pero no sabía que…"

Tras la viralización del video, los usuarios en redes sociales denunciaron fraude de Telefe.