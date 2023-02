Gran Hermano: ¿cuál fue el segundo familiar eliminado?

El miércoles, Romina tuvo que despedirse de su sobrino y ahijado, Fabián, a quién la particiapante no recibió con mucho agrado, pues quería que sus hijas, menores de edad, entraran al juego. 24 horas más tarde, durante el debate de este jueves, y por decisión del público en Gran Hermano, Florencia debió decirle adiós a su hermana Camila y abandonar la casa en cuestión de minutos.

Flor se lo tomó con calma: “Mejor, porque ya quería volver al club a entrenar”, dijo, en referencia a Independiente, donde juega al fútbol. Ahora, quedan cuatro familiares de los participantes en carrera. El público seguirá decidiendo con su votación, quién se va cada día. El último, es decir, el que resulte el menos votados, ganará una moto para él y otra para su familiar a quien, además, le hará ganar la condición de líder de la semana.

Antes de conocerse el resultado, las acusaciones de complot y la investigación de Gran Hermano no tardó en llegar cuando Nacho y Florencia hicieron llamativas gesticulaciones previas a la gala de nominación, pero en realidad estaban hablando de una pasión que los une y una personalidad relacionada a la misma: Independiente y Fabián Doman.

Juan Ignacio es hincha del Rojo y la gemela de Camila ataja para la primera del fútbol femenino, por lo que estaban dialogando inicialmente sobre la nueva indumentaria del equipo.

Cuando Flor le quería contar a Nacho sobre la actualidad del club de Avellaneda, se dio cuenta de que no podía dar información del exterior de la casa, por lo que no quiso decir que Hugo Moyano ya no es el presidente y que Doman lo sucedió tras ganar en las elecciones celebradas el año pasado.

“Te vas a enterar quién es el presidente”, le dijo Florencia a Juan Ignacio, que respondió diciendo “creo que ya sé, el obvio”, dado que el sufragio ocurrió el 3 de octubre, pocos días antes del comienzo de Gran Hermano.

Florencia entonces dibujó una “F” en su pierna, en alusión a la inicial del nombre de pila de Doman, por lo que el clip sacado de contexto pudo haberse entendido como un complot para nominar a Fabián, el sobrino de Romina.

Nacho le preguntó a Flor si habló con Doman y/o la dirigencia para pedirles permiso con el fin de ingresar a la casa de Gran Hermano. “Sí, al principio pensé que no me iban a dejar. Hablé con los DT también y me dejaron todos”, consignó la gemela de Cami.

Santiago del Moro explicó que lo que Flor le dijo a Nacho “que se iba a enterar después” era que la gente de Independiente iba a enviar una camiseta a la casa.

