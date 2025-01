Gran Hermano: confirmaron quién reemplazará a Keila Sosa, la participante expulsada

La razón detrás de la salida de Keila, según comunicó el Big, fue su evidente descontento con la experiencia en la casa: “Keila, ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía”.