Gran Hermano: Cata Gorostidi mostró los fuertes mensajes que le mandaba una participante de la nueva edición

Las repercusiones por el comienzo de Gran Hermano no paran. Los 24 participantes cautivaron al público, que ya comienza a definir a sus favoritos y a quiénes quiere ir eliminando semana tras semana. Sin embargo, no solo la gente habla del juego sino que los ex participantes también dan sus opiniones. En las últimas horas, la que sorprendió fue Cata Gorostidi, quien compartió en sus redes sociales un chat con mensajes de Keila, una nueva jugadora, y todo se revolucionó.