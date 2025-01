Gran Hermano: Brian volvió a la casa por su revancha y un jugador quedó eliminado

No fue una noche más en la gala de este domingo de Gran Hermano. El programa de Santiago del Moro presentó un nuevo giro cuando Brian , quien fue fulminado por Nano la semana anterior, tuvo la oportunidad de volver a la casa. Y sí, con sed de venganza. Pero también hubo un adiós, el de Luca Figurelli frente a Sandra Priore .

La noche había arrancado con buenas noticias para Petrona, la primera en salir de placa con 5.3% de los votos. Sensibilizada, terminó derramando algunas lágrimas de felicidad.

image.png

Más tarde fue el turno de Lourdes. La joven de Mar del Plata, quien recibió fuertes cuestionamientos por sus expresiones discriminatorias, fue la siguiente en quedarse en la casa. No escondió su felicidad por la novedad: dio un salto de alegría y comenzó a reírse, ya más tranquilidad. Su porcentaje fue de 12.2%.

Mientras que Andrea fue la tercera en abandonar la placa de nominados por decisión de la gente. 19.6% de votos negativos recibió la profesora de musculación, haciendo que el uno contra uno termine siendo el de la mujer de alto perfil y el muchacho de 18 años oriundo de Berazategui.

Cuando Luca se despidió, una de las más afectadas fue la mujer tucumana de 53 años. Rompió en llanto y se lamentó porque en sus sueños premonitorios, como ya lo había hecho en otras oportunidades, él era el eliminado. “Ahora que me diga Gran Hermano si le erré o no. Yo había soñado con las zapatillas de él”, sollozó. Incluso el animador le sacó una declaración de amor a Martina. “Me gusta, pero no estoy enamorada”, se sinceró, algo avergonzada.

Unos minutos después, en medio de un clima de angustia irrumpió el vendedor ambulante. De vuelta, las emociones volvieron a cambiar y todo fue alegría. Al menos para algunos. Todo vestido de blanco, luego de haber pasado una estadía en un hotel aislado, sin la posibilidad de saber nada del juego, el participante apareció por la puerta giratoria con regalos y una promesa.

“Vengo en son de paz con todos, menos con uno”, arrojó, mientras algunas de sus compañeras no podían creer que está de regreso en la casa y se le tiraban encima para recibirlo. ¿Cómo reaccionó Giuliano, el responsable de haberlo fulminado? Una sonrisa, tal vez fingida o quizás como la de quien sospechaba de que había un truco en la decisión letal que había tenido que tomar unos días antes, se dibujó en su rostro.

Como una visita que llega con regalos, Brian desplegó sobre la mesa todos los tesoros que llevó a una casa en donde el presupuesto es pequeño y las golosinas y los cigarrillos se volvieron joyas. Allí repartió gomitas, atados, chocolates y chamullo. Mucho chamullo.

Antes de su ingreso, mientras era llevado con los ojos cubiertos, Del Moro le contó que dentro del reality a sus compañeros les podía decir diferentes historias sobre cómo había sido su breve tiempo fuera de la casa.

Así comenzó a decir que había pasado por La Noche de los Ex, que pudo conocer a Alfa y que en su salida se reencontró con otros eliminados del juego, como Bonjo y Renato. “No sé que pasó, pero tengo información del afuera”, mintió, unos segundos después de abrazarse con Nano. Es sabido. Las venganzas son el motor de muchas de las grandes historias. El tiempo dirá si está es la de Brian.