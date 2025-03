Gran Hermano anunció el regreso de otro ex participante con Golden Ticket: quién es

Vuelve el Golden Ticket a Gran Hermano

image.png

La reaparición de este recurso generó una catarata de especulaciones y reacciones en redes sociales, especialmente luego de que se conociera la decisión de Juliana “Furia” Scaglione de dejar el juego. De esta manera, la posibilidad de que un exparticipante retorne con el respaldo del voto positivo del público o por decisión directa a través del reglamento volvió a instalar interrogantes sobre las reglas de ingreso.

De acuerdo a las reglas, hay dos caminos posibles para este nuevo ingreso. La primera opción sería el reingreso de Rosina, quien fue la segunda más votada en la instancia en que Furia regresó por voto popular. La otra posibilidad es abrir una nueva votación positiva, donde el público elige a quién quiere ver de nuevo en competencia.

La opción de salida a través de la puerta giratoria fue utilizada en varias oportunidades durante esta edición del programa. Se trata de un recurso disponible para que cualquier participante pueda abandonar el juego de forma inmediata y sin necesidad de pasar por una gala de eliminación. Santiago del Moro lo recordó al aire: “La puerta giratoria está siempre a disposición para quienes quieran irse”.

La salida de Furia del juego, a dos semanas de haber ingresado, sorprendió tanto a los fanáticos como a sus compañeros de reality. Las cámaras captaron el momento exacto en el que Furia comunicó su decisión. Con su característico tono directo y sin dar rodeos, expresó: “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando”.

Estas palabras resonaron fuerte entre sus compañeros, muchos de los cuales la habían recibido con cautela sabiendo el calibre estratégico de su juego en la edición pasada. Scaglione reforzó su postura con una declaración que terminó marcando el tono de su despedida: “Siento que estoy en otro level”.

image.png

Durante su despedida, también se dirigió al grupo: “Ustedes no tienen la culpa de nada. Quiero que disfruten de su edición”. Y al cerrar, lanzó un deseo: “Me gustaría que gane una mujer”. La escena concluyó con Furia atravesando la puerta giratoria, mecanismo implementado en esta edición para quienes abandonan o son expulsados, a diferencia de los eliminados, que siguen saliendo por la pasarela principal.

Desde su aparición en la edición 2023/24, donde fue una de las jugadoras más determinantes y polémicas, Furia había construido una figura mediática que trascendía el juego. Su vuelta a la casa había sido vista por muchos como la carta más potente de la producción para dinamizar una temporada hasta entonces errática. Sin embargo, su paso fue breve, tibio y terminó con un portazo metafórico.