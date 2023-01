Gran Hermano: 4 nominaciones y 1 salvación, ¿cómo quedó la placa?

3 para Maxi y 2 para Ariel. “Siento que se le cayó la careta, porque realmente pensé que iba a salvar a Thiago. De hecho una vez me encaró para preguntarme qué iba a hacer, qué iba a jugar, a hacerme un montón de preguntas innecesarias”, argumentó la modelo contra el cordobés.

“Le dije que Thiago nunca había estado en placa y que a él lo salvó. Le chupó todo un huevo y quiero que sea su momento de que esté en placa”, continuó Daniela.

“Para Ariel por una cuestión de afinidad. No tengo nada contra él, es con quien menos me llevo”, finalizó la autora de la espontánea.

MAXI

2 para Daniela y 1 para Ariel. “Por afinidad no tengo nada para decir de nadie, me llevo bien con todos. Creo que es momento de ella, me la imagino en placa y especulo con que es la candidata a salir del domingo”, disparó el cordobés contra la modelo.

“Me costó tomar la decisión pero creo que es conveniente porque va a recibir muchos votos y formará parte de la placa. Me lo imagino así y creo que puede hacer fuerza para seguir”, sostuvo el ganador del desafío del auto al nominar a Ariel.

CAMILA

2 para Lucila y 1 para Agustín. “Más allá de que ahora nos llevemos bien, hubo comentarios la semana pasada que no me gustaron”, indicó la cantante contra la Tora.

“Por los mismos motivos. Veo comentarios y es por eso”, sostuvo la jugadora al votar a Frodo.

“Querían abrir mi placard, dijeron cosas de mí. También los vi. Pasó eso con ellos”, detalló Camila ante la pregunta de Gran Hermano en el confesionario.

ARIEL

2 para Julieta y 1 para Romina. “La idea es abrir un poco el abanico de la placa, no concentrar la voto. No quiero que esté siempre el mismo grupo. Tengo la mejor con ella, la adoro y es 100% juego”, indicó el parrillero sobre su voto a Disney.

“También la quiero, pero quiero abrir los votos porque pienso que va a haber muchos votos del otro lado”, finalizó Ariel al votar a la exdiputada.

MARCOS

2 para Nacho y 1 para Ariel. “Si bien veo y siento que tenemos otra relación, mejor, es con quien menos afinidad tengo”, indicó el líder de la semana sobre el jugador al que viene votando prácticamente desde que comenzó el reality.

“También por lo mismo. Me cae superbien, pero no tengo tanta afinidad con él como con otros”, concluyó el salteño al nominar a Ariel.

WALTER

2 para Ariel y 1 para Maxi. “Cuestiones del juego, estrategia. Dentro de la casa estamos conviviendo, y algunos me interesan que estén y otros no. Preferiría que quede nominado él y que lo elijan para que se vaya”, sostuvo Alfa al votar al parrillero.

“Nunca estuvo en placa y dice que quiere ver qué pasa. Maxi está esperando esta semana ir y no tengo nada personal contra él”, finalizó Walter.

JULIETA

2 para Maxi y 1 para Ariel. “La verdad que no entiendo cómo hizo para esquivar la placa durante tres meses. No sé si le convino tanto jugar para adentro siendo copado y no peleando. Todos los que no habían ido a placa, después se fueron”, comenzó al nominar al cordobés.

“En el último tiempo creo que Maxi jugó bastante con Constanza y Alexis, siento que fue su cómplice. Creo que la gente debería medirlo con la misma vara, y también creo que me nominó. Además se delató frente a toda la casa dejando a Thiago en placa. Raro, era su amigo y hermano de toda la vida. Creo que se suma al hashtag se cayeron las caretas”, disparó la jugadora contra Maxi.

“Siento que llegó conociéndonos a todos y no lo supo aprovechar. No se supo integrar a la casa como sí hizo Camila. También tiene cosas de víctima cuando se queda solo en la habitación, lo del romero o comer último. Creo que es un personaje lo que hace, no pienso que en su vida real le parezca todo tan divino”, declaró Disney al votar a Ariel.

“No me cambia nada que esté en la casa o no”, precisó Julieta sobre el parrillero.

AGUSTÍN

2 para Ariel y 1 para Maxi. “Mis motivos son los mismos para ambos. Nomino simplemente esta vez y supongo hasta febrero si la gente quiere. Veremos cómo son las cosas con la fulminante”, argumentó Frodo.

NACHO

2 para Ariel y 1 para Agustín. “Es un tipazo, pero intuyo que la casa va por ahí”, sostuvo el exfutbolista al votar al parrillero.

“Porque intuyo que Marcos lo va a salvar si está en placa, entonces descarto ponerlo en un apuro y que salve a otro”, explicó el exfutbolista al nominar al amigo del líder de la semana.

ROMINA

2 para Nacho y 1 . “Los motivos son los de siempre. Es una persona que me causa muchas dudas, desconfianza por las actitudes que tiene en medio de un conflicto”, expresó la exdiputada contra Juan Ignacio.

“No comparto su juego más allá de que entró distinto. No le creo nada y estoy atenta a actitudes de él y sus formas de contestar que no me hacen sentir bien”, disparó Romina contra Frodo.

LUCILA

2 para Ariel y 1 para Maxi. "Es para armar la placa, no por otra cosa o porque haya algo en contra. Creo que son los que menos juntan votos", argumentó la Tora.

"Es más como jugadora, porque lo quiero mucho pero nunca tocó placa", precisó Lucila al votar al cordobés.

VOTACIÓN FINAL