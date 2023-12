Gran Hermano 2023: cambió la placa de eliminación, mirá por qué

Por eso, antes de tomar su determinación escuchó a cada uno de los nominados. La primera en hablar fue Catalina, quien habló de su relación con el actual líder: “Martin a mi me cae super bien, parece buena gente, no tuve mucho trato con él, me encantaría conocerlo un poco más. No estoy acostumbrada a que me digan lo que tengo que hacer y que esté todo el tiempo ‘vamos a esto, vamos a esto’, como que dale. Pero como viene de él no me molesta tanto. No creo que me salve, tampoco tenés mucha afinidad ni soy parte del grupo de él”.

La siguiente en manifestarse, y hablar del clima que se vive puertas adentro, fue Carla: “Yo no tengo nada para decirle, no tengo intenciones de influenciar en nada. Me cae re bien, le estuve preguntando cómo hacer actividad física, no voy a endulzarle los oídos para que me salve. Creo que no me va a salvar, por ahí escuché un rumorcito de que los varones se van a juntar entre todos y van a salvar varones, contra ese plan no puedo hacer nada”.

Pero si esto había sido poco Furia fue más allá. “Lo veo como un colega, compañero y competidor. Básicamente yo me decepcioné de mucha gente acá dentro, me faltaba él. El otro día que trataste de reunir equipos me di cuenta quiénes tiene detrás de la espalda y ya eso me deja mucho que hablar. No me va a sorprender la decisión que tomé porque sé cuál es”, expresó Julia.

Lejos de las últimas tres participantes, Axel se mostraba muy tranquilo y solo tuvo buenas palabras hacia Martín: “Con él fue uno de los primeros que me empecé a juntar, sentí unas vibras muy buenas. Se nota que tiene un corazón muy grande, es un chico muy correcto. La decisión que tome no va a afectar en nada mi amistad, que elija lo que él quiera”.

Tras escuchar todas las voces, el líder hizo uso de su poder y salvó, por ‘afinidad’, al único varón de la placa. Sin embargo, la situación fue detenida por el propio Santiago del Moro, quien anunció que la decisión de Ku debía ser anulada porque en los últimos días había anunciado a quién iba a salvar, rompiendo las reglas del reality.

La decepción y fastidio de Ku fueron evidentes, pero Gran Hermano aún así le permitió subir a otro participante a placa. Para tomar esta decisión, el joven eligió hablar mano a mano con Lisandro y juntos pensar a quién podrían nominar.

Tras mucho suspenso y minutos de decisión, el líder de la última prueba comunicó que subiría a Agostina, otra de las amigas de Julia, dejando una situación muy complicada para uno de los bandos dentro de la casa.

Así las cosas, ahora el panorama más difícil es para Juliana, ya que casi todo su grupo está nominado. Desde sus locuras hasta sus ocurrencias, Furia genera todo tipo de sentimientos fuera de la casa. Sin embargo, sus respuestas, actitudes y la falta de compañerismo en algunas ocasiones le juegan en contra. Por eso, la frase ‘Juliana al 9009′ se volvió tendencia en X (antes Twitter) durante la última transmisión, reuniendo miles de comentarios en contra de la participante.

FUENTE: Infobae