'Giusta', la tímida sanjuanina que conquista con su voz

La timidez que porta es fácil de detectar, pero no tiene problema alguno para controlarla cuando llega el momento de darle a la música, su pasión. Giuliana Migani (28) la heredó su padre Elmo y junto a su madre Mercedes y su hermana Carla forma un ‘team’ en el que la expresión por algunas ramas del arte está a la orden del día .

En su participación del ciclo ‘Media hora entre preguntas’ se animó a compartir sensaciones, realidades, proyectos y alguna que otra confesión que permiten conocerla un poco más como persona y artista.

Casi Algo (Demo) - GIUSTA (Videoclip Oficial)

-¿Cómo nace tu relación con la música?

-Siempre tuve relación con la música. Hace 10 años más o menos que empecé a actuar en público y desde hace 4 que empecé a cantar lo que yo escribo. He ido por etapas, mostrándome de a poco.

-¿Empezaste cantando covers?

-Sí, empecé con algo de timidez. A medida que me fui animando empecé a mostrar lo que yo escribía y la ahora la idea es seguir mostrando más mi universo de canciones e historias.

-¿Y qué tipo de música hacés?

-La base es una guitarra acústica que es con lo que yo escribo y con lo que toco en mi casa. Algunas canciones son más folk pop y otras más urbano. Voy jugando para no encerrarme en un solo género. Hoy se usa probar distintas alternativas.

Algunas canciones son más folk pop y otras más urbano. Voy jugando para no encerrarme en un solo género Algunas canciones son más folk pop y otras más urbano. Voy jugando para no encerrarme en un solo género

-¿Formás parte de una familia de músicos?

-Familia grande de muchos músicos y la más chica también. Mi papá y mi hermana se dedican un montón a la música. Mi papá tiene una banda, se llama ‘Habemus Banda’.

Manos Libres - GIUSTA (Videoclip Oficial) - Cap. 1

-¿Qué te inspira a la hora de componer?

-Historias personales, fantasías, frustraciones. Tengo una necesidad de expresarme, no puedo guardarme nada. Todo que decirlo y volcarlo en una canción.

-¿Y por qué Giusta?

-Es una fusión de mis dos vidas: la música y la abogacía, me queda una sola matería para recibirme. Hace años que tenía la necesidad de tener un nombre artístico o no usar mi nombre Giuliana para la música. Y con Giusta fusiono los dos aspectos. Se sigue pareciendo a mi nombre y significa ‘justa’, que está vinculado con la abogacía. La idea vino así de la nada y ya no le di más vueltas.

-¿Cuántos videos has sacado?

-Llevo unos 6 videos, de los cuales uno no fue para una canción mía, pero fue la primera producción grande. Fue muy importante y un súper desafío para mí. Tenía que transmitir mucho y no llevaba mucho estando frente a cámara.

-¿Sos de interactuar con las personas que escuchan tu música?

-Sí, a través de las redes sociales obvio. Estoy muy atenta a los mensajes y es muy lindo recibirlos. Dedicarse a algo artístico emocionalmente a veces puede parecerse a una montaña rusa. Por ahí te dan impulsos de decir ‘lo voy a hacer todo, no me importa nada’ y otras después te planteas si está bien lo que estás haciendo, es raro. Entonces cuando una persona que no conocés te dice que le gustó lo que hiciste o se sintió identificado es un montón y más si es en el momento que estás ahí abajo.

Cuando una persona que no conocés te dice que le gustó lo que hiciste o se sintió identificado es un montón Cuando una persona que no conocés te dice que le gustó lo que hiciste o se sintió identificado es un montón

-¿Cómo es un día de tu vida?

-Yo trabajo en el ámbito jurídico y por eso me levanto muy temprano. Voy a trabajar y cuando vuelvo a casa almuerzo, un toque después me armo unos mates y me pongo a estudiar. A la tarde-noche suelo ensayar una hora o por ahí. Y dependiendo de las energía de ese día hago o no actividad física, pero tampoco es mi fuerte.

CLICHÉ - GIUSTA (Videoclip Oficial) - Cap. 2

-¿Qué proyecto artístico tenés a corto plazo?

-Terminar de grabar el disco, del cual me queda una canción. Me queda solo grabar las voces. Ya tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque tampoco sé si será el definitivo (Risas).

-Puesto a soñar, ¿con qué artista te gustaría compartir una canción?

-Con Lisandro Aristimuño, sería muy bonito. Me gusta mucho su música.

-Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a ese chico o chica que está en la duda de aventurarse en el mundo de la música?

-No es solo para chico o chica adolescente, yo creo que cualquier persona que tengas ganas de hacer algo le diría que lo haga, como se pueda, como salga. No importan las edades. Uno disfruta mucho en el camino, vas a aprendiendo, vas conociendo personas que también hacen lo que les gusta.

Mirá la entrevista completa