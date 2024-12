Giannina Maradona chocó con una productora de ShowMatch que estaba ebria

Rápídamente, Roth se volvió beligerante, agresiva con los efectivos. Fue trasladada a la Comisaría 1° de Tigre, sin quedar detenida. Se le formó una causa por el delito de resistencia a la autoridad, a cargo de la UFI Rincón de Milberg.

El test de pipeta también fue administrado a Giannina: el resultado dio negativo, sin presencia de alcohol en su aliento.

La secuencia posterior fue filmada por una testigo e ilustra esta nota. Allí, se ve a Roth decir: “Gianni, todo bien, pero la verdad que me rompés los huevos”. En medio, la mujer le da un empujón a un policía: “No, boluda, me rompiste el auto, ¡la puta madre!”, exclama: “No puedo creeerrrlooo”.

Roth había saltado a la fama en 2018, cuando su entonces romance se volvió parte de la narrativa de la actual edición de Bailando por un Sueño. Su pareja era Chiara Mea, bailarina en ese entonces de El Polaco, 16 años más joven que ella.

“Nos conocimos a mediados del año pasado, en la inauguración del Polideportivo Roberto Pando, de San Lorenzo. Cele estaba en la organización y yo fui a trabajar como bailarina. Ahí me propuso hacer un casting para su espectáculo en Villa Carlos Paz. Fui, quedé y trabajando allá pegamos buena onda, no nos despegamos ni un segundo. Al principio no teníamos otras intenciones”, relató Chiara a la revista Pronto.

Poco después, comenzaron a besarse en cámara. Se separarían al año siguiente.